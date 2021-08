Jak neplakat při krájení cibule: Použijte snadný trik s papírovou utěrkou

Mladá a šťavnatá cibule je sice lahodná, její zpracování se však může zvrtnout v „slzavé údolí". Pokud už nechcete krájení delegovat na odvážnější členy domácnosti, zkuste naše triky, jak pláči zabránit.

Česká kuchyně se bez cibule jednoduše neobejde. Jenže většina pokrmů vyžaduje, aby byla nakrájená. Ať už připravujete smaženici, omáčku, polévku nebo základ pod maso. Krájení narušuje strukturu zeleniny a drtí její buňky, ve kterých se skrýva enzym alliináza a aminokyselina jménem isoalliin. Ty se začnou rozkládat a uvolňovat těkavý propanthial-S-oxid. Ten stoupá vzhůru a jakmile se dotkne vlhkých sliznic, nastává další chemická reakce, při níž tělo začne bojovat s propanolem, kyselinou sírovou a sirovodíkem. Je logické, že tento chemický útok nezůstane bez následků. S cílem dráždivé látky vyloučit začne oko slzet.

Jak při krájení cibule neplakat

Uvolnění dráždivé látky do vzduchu se nikdy nevyhnete. To nastává při prvním kontaktu nože se zeleninou. Můžete však redukovat jeho množství. Jak? Především ostrým, velkým a studeným nožem. Ostrá čepel cibulové buňky nedrtí, takže se méně poškodí. Chlad zase sníží teplo, které vzniká třením.

Poněkud svérázné řešení jak neslzet při krájení cibule. Zdroj: ipolsone / Shutterstock.com

Babské rady, jak při krájení neslzet

Se změnou teploty pracuje babská rada, která doporučuje dát cibuli před krájením na 10 až 15 minut do mrazáku. Na chuť cibule toto podchlazení nemá vliv a dráždivé enzymy by se měly zredukovat. Další rada pochází přímo od šéfkuchaře a youtubera Jacka Scalfaniho. Ten doporučuje nejprve odstranit kořen cibule. Zabránit by se tak mělo nejen slzení, ale také bolesti žaludku, pokud cibuli konzumujete syrovou.

Krájení cibule a papírová utěrka

Jiné rady pracují s vodou, která má zabránit, aby silice stoupaly vzhůru k očím. Umývání cibule během krájení je však nepraktické. Především, pokud ji zpracováváte na menší kousky. Proto můžete zkusit trik s vlhkou papírovou utěrkou. Ten spočívá v myšlence, že utěrka přitáhne dráždivé silice dříve, než se dotknou vašich sliznic. Jak to funguje?

Krájení cibule a papírová utěrka. Zdroj: LightField Studios/Shutterstock.com

Cibule a papírová utěrka

Papírovou utěrku poskládejte do obdélníku, namočte ji, trochu vyždímejte, aby z ní nekapala voda a umístěte ji do spodní části prkýnka. Zeleniny by se neměla dotýkat. Cibuli krájejte běžným způsobem. Pokud byste měli pocit, že vás oči začínají dráždit, zkuste nůž o utěrku otřít, zbavíte se tak přebytečné šťávy.

