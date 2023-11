Linecké cukroví je klasikou a patří mezi jednu z nejoblíbenějších vánočních pochoutek. Pokud ho však chcete mít dokonale křehké, vyzkoušejte následující triky ostřílených kuchařek.

Linecké cukroví je symbolem českých Vánoc a nesmí chybět na žádném vánočním stole. Receptů na něj najdete přehršel, ale nejlepší jsou vždy ty prověřené léty, které se mnohdy předávají z generace na generaci. Ovšem i přes sebelepší recept se nezkušení mohou zbytečně dopustit mnoha přešlapů, díky nimž nikdy nebude jejich linecké prvotřídní! Vždy by mělo být křehké a vláčné zároveň a ve výsledku se rozplývat na jazyku. V čem tkví tedy tajemství rutinovaných hospodyněk?

Jak připravit křehké linecké cukroví se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Vaření s Jančou:

Zdroj: Youtube

Poměr 3-2-1 + 1

Při přípravě těsta na linecké cukroví se vždy držte pravidla, které stanovuje jasný poměr použitých ingrediencí. Mouka, máslo a cukr mají jednoduchý a zapamatovatelný poměr, který je 3-2-1. Ve skutečnosti to znamená, že použijete například 300 g hladké mouky, 200 g másla, 100 g cukru moučka a navrch jeden syrový vaječný žloutek na zvláčnění těsta. Pro ovonění můžete přidat trochu čerstvě nastrouhané citronové kůry a vanilku.

Pozor na teplotu másla

Abyste dosáhli prvotřídního lineckého těsta, je nutné dokonale spojit mouku, máslo a cukr bez usilovného hnětení na tvárné těsto. Nejprve rozsekejte na kousky a posléze zapracujte chladnější máslo do směsi mouky a cukru, měla by se vytvořit drobenka. Máslo by se nemělo během zpracování nikdy příliš zahřát, odrazilo by se to na horší kvalitě pečeného cukroví, které by mělo tendence se drobit a rozpadat. Aby se předem příliš nezahřálo, pokrájejte ho ochlazeným nožem a dotýkejte se těsta při zpracování jen špičkami prstů.

close info shutterstock zoom_in .Máslo by se nemělo během zpracování nikdy příliš zahřát.

Přiměřené množství žloutku

Nakonec přilijte ke vzniklé drobence vaječný žloutek a rychle z něj vytvořte těsto. V případě, že by vzhledem k druhu zvolené mouky bylo stále příliš drobivé, dodejte ještě pár kapek nového žloutku. Využít lze i zbylý bílek či lžička studené vody.

Chlad a odpočinek

Linecké těsto vyžaduje odpočinek v chladu, a proto jej hotové vytvarujte do šišky, zabalte do potravinové fólie a vložte alespoň na hodinu do ledničky. Pokud necháte těsto odležet až do následného dne, bude se s ním při rozvalování mnohem lépe pracovat a předejdete nepříjemnému trhání.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Pokud necháte těsto odležet až do následného dne, bude se s ním při rozvalování mnohem lépe pracovat a předejdete nepříjemnému trhání.

Vždy předehřátá trouba

Jednotlivé vykrájené kousky následně vyskládejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte vždy v předehřáté troubě na zhruba 160 stupňů Celsia do zlatova. Buďte ostražití, linecké je možné velice snadno připálit, peče se totiž poměrně rychle.

