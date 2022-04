Základní univerzální krémy na dorty a další moučníky a sladkosti

I když se vám korpus na dort může povést na jedničku, výslednou chuť moučníku může nekompromisně podkopnout špatně připravený krém. Udělat jej je přitom nesmírně snadné a se správně zvoleným receptem ho zvládne každý levou zadní. Víte, jak připravit dokonalý základní máslový, čokoládový, pudinkový anebo tvarohový krém?

Zdroje: tipio.cz, toprecepty.cz, mamincinyrepcety.cz

Nejrůznější krémy jsou absolutním základem snad každého dortu a spousty dalších dezertů. Ne vždy se ale povedou přesně podle našich představ. Mohou se srazit, jsou příliš tekuté, špatně na dortu drží, anebo postrádají chuť. Problémů se zkrátka může vyskytnout hned několik a dlouhé hodiny strávené u trouby okamžitě vyjdou vniveč. Není ale třeba věšet hlavu. Podle několika základních receptů totiž dokáže vyšlehat chutný a poctivý krém i absolutní začátečník.

Základní máslový krém na dort

Máslový krém je absolutní klasikou. Zdroj: Shutterstock

Máslový krém je absolutní klasikou a recept na něj by neměl chybět v žádné kuchařce. Hodí se prakticky na jakýkoliv dort anebo jako ozdoba cupcaků a díky své zcela univerzální chuti nijak nenaruší chuť dalších komponentů. Navíc je neuvěřitelně jednoduchý na přípravu.

Budete potřebovat:

1,5 hrnku moučkového cukru

100 gramů másla

2 lžíce zakysané smetany

1/2 lžičky vanilkové esence

Postup:

V první řadě v míse společně vyšleháme máslo s cukrem do pěny. Poté do vzniklého krému zašleháme ještě zakysanou smetanu a vanilkovou esenci. Předtím, než budeme s krémem pracovat, jej dáme alespoň na půl hodiny zchladnout do ledničky. Bude se s ním pak mnohem lépe manipulovat.

Čokoládový krém

Čokoládový krém má plnou chuť. Zdroj: Shutterstock

Kakaové korpusy si dokonale rozumí s čokoládovými krémy a dohromady vytvoří neodolatelnou kombinaci. Když navíc dort dozdobíte višněmi, vykouzlíte dezert, po kterém se budou moci všichni utlouct.

Budete potřebovat:

600 mililitrů mléka

2 sáčky čokoládového pudinku

200 gramů másla

100 gramů hořké čokolády na vaření

100 gramů cukru moučka

Postup:

Z mléka a pudinkových prášků uvaříme pudink a necháme ho zcela zchladnout. Do pudinku následně zašleháme máslo a ve vodní lázni si rozehřejeme čokoládu na vaření. Tu pak za stálého šlehání přilijeme k pudinku a nakonec krém dosladíme cukrem. Před zdobením dortu dejte krém na několik minut do chladničky.

Pudinkový krém

Pudinkový krém je velmi populární. Zdroj: Shutterstock

Pudinkový krém patří k těm vůbec nejoblíbenějším a zároveň nejuniverzálnějším. Nejenže se hodí do spousty dortů, ale skvěle poslouží i při slepování vánočního cukroví.

Budete potřebovat:

250 gramů másla

300 mililitrů mléka

1 vanilkový pudink

150 gramů moučkového cukru

1 lžíci rumu

Postup:

Z pudinkového prášku a mléka připravíme podle návodu na obalu pudink a necháme jej vychladnout. Čas od času jej promícháme, aby se na povrchu nevytvořil škraloup. V čisté míse si pak utřeme máslo s cukrem a postupně do něj zašleháme připravený pudink. V úplném závěru vmícháme lžíci rumu, dáme krém na chvíli vychladit do lednice a můžeme s ním pracovat.

Žloutkový krém

Žloutkový krém je nutné připravovat ve vodní lázni. Zdroj: Shutterstock

Co by ve vaší kuchařce rovněž nemělo chybět, je recept na žloutkový krém. Je skvělý na zdobení dortů, ale také jako náplň do kremrolí, buchet či sušenek. Skvěle chutná i jen tak s čerstvým ovocem.

Budete potřebovat:

250 mililitrů tučnější smetany ke šlehání

100 gramů másla

3 žloutky

2 lžičky hladké mouky

6 lžic moučkového cukru

1 lžičku vanilkového cukru

Postup:

Žloutkový krém se připravuje ve vodní lázni. Na hrnec s horkou vodou tedy položíme žáruvzdornou misku a v ní šleháme žloutky s vanilkovým cukrem a moukou do doby, než směs zhoustne. Odstavíme z plotny a necháme žloutky zchladnout. V jiné míse pak utřeme máslo s moučkovým cukrem do pěny a pomalu do ní zašleháme připravené žloutky. A je hotovo!

Tvarohový krém

Tvarohový krém můžete dochutit například jahodovou marmeládou. Dodá má skvělou chuť i krásnou barvu. Zdroj: Shutterstock

Tvarohový krém můžete použít při zdobení dortu, ale také i jako náplň například do tvarohových šátečku anebo koláčků. Chutná skvěle a výborně se s ním pracuje.

Budete potřebovat:

140 gramů tučného tvarohu

100 gramů másla

100 gramů moučkového cukru

Postup:

Máslo vyšleháme s cukrem do pěny a následně do něj po lžicích přidáváme tvaroh. Když je krém krásně hladký, uložíme ho do lednice minimálně na 30 minut a můžeme se pustit do práce.

TIP: Tvarohový krém můžete upravovat podle chuti. Je například možné do něj zašlehat i oblíbenou marmeládu anebo trochu kakaového prášku.