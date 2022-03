Křenová omáčka podle Kluků v akci: Poctivá, vychucená a pekelně dobrá

Češi milují omáčky a je jedno, jestli se jedná o svíčkovou, rajskou nebo třeba křenovou. A právě na tu posledně jmenovanou se dnes zaměříme. Vaše chuťové buňky může potěšit křenová omáčka připravená podle receptu od Kluků v akci.

Křenová omáčka patří mezi české stálice, ale ne každý ji umí pořádně udělat. Může za to samozřejmě nekvalitní křen. Ten, který seženete v každém supermarketu, je křen maďarský nebo polský, český seženete jen málokde. A přitom je křen k tomu, aby byla omáčka dokonalá, to nejdůležitější.

Pokud vám zbyde nastrouhaný křen, vložte ho do sklenice a zalijte vinným octem, uložte do lednice a následně můžete vytáhnout, kdykoliv budete potřebovat křenem něco dochutit. U křenových omáček se držte pravidla, že k teplému masu můžete použít teplou i studenou omáčku, ale ke studeným masům pouze studenou omáčku. Křen se kromě hovězího masa skvěle hodí i k červené řepě, bramborám, jablkům, kopru, uzeným rybám, ale i do pomazánek nebo k těstovinám. Nebojte se ho, je totiž velmi zdravý pro vaše tělo a jeho konzumací rozhodně podporujete zdravou životosprávu.

Do omáčky použijte silný český křen. Zdroj: Profimedia

Křen obsahuje vitamín C i důležité enzymy

Křen kromě velkého množství vitamínu C obsahuje hořčík, draslík, vápník či zelezo. Křen obsahuje dále důležité enzymy a organické kyseliny. Zvyšuje vylučování trávicích šťáv a podporuje látkovou výměnu. Doporučuje se konzumovat i při zánětech horních cest dýchacích.

Ne nadarmo se říká křenu český ženšen. Má silné antibiotické a antiseptické účinky, které pomáhají při zánětu močových cest. Má silné močopudné účinky. Křenové placky slouží třeba i k léčbě bolesti zad a revmatizmu. Čerstvá šťáva se používá také v kosmetice. Když ji smícháte s vodou, tak čistí, regeneruje a dezinfikuje mastnou a nečistou pleť. Nesmíte však čistit pokožku touto pleťovou vodou moc často.

Křen je vytrvalá rostlina z čeledi brukvovitých s mohutným dužnatým kořenem válcovitého tvaru. Zdroj: Profimedia.cz

Křenová omáčka podle Kluků v akci

Křen je prostě takový malý zázrak, tak se pojďme pustit do vaření křenové omáčky. K její přípravě budete potřebovat 150 g másla, 3 střední cibule, 80 g hladké mouky, 800 ml masového vývaru, 200 ml smetany, 100 g čerstvého křenu, mletý bílý pepř a sůl.

Nakrájejte si cibuli najemno. Na pánvi si rozpusťte máslo a na něm orestujte cibulku. Přisypte mouku a orestujte ji s cibulkou, dokud nevznikne jíška. Tu je třeba stále míchat a do ní přilít vývar, který se bude vařit dvacet minut. Vývar se osolí dochuťte bílým pepřem a zjemněte smetanou. Vzniklý bešamel povařte a do něj přidejte nastrouhaný křen.

