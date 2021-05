Jak chutně připravit křenovou omáčku, aby z ní nevyprchala léčivá síla křenu

Kromě toho, že je křen léčivý, je také výborný v kuchyni, kde má bezesporu své místo. Uvařit z něho můžete třeba tradiční omáčku, která se dá jíst zatepla i zastudena. Pamatujte, že křen má v sobě spoustu vitamínů, takže i kdyby vám štiplavá chuť nesedla, není od věci si alespoň jednou za čas trochu dát. Receptů s křenem je totiž požehnaně.

V lidovém léčitelství má křen své místo už po staletí. Pomáhá při odkašlávání, jelikož uvolňuje hlen, zvyšuje funkčnost trávicích šťáv a povzbuzuje přirozenou činnost žaludku a střev. Naleznete v něm také vysoký obsah vitamínu C, takže vyřadit ho z jídelníčku by byla chyba.

Zkuste si pro začátek připravit poctivou křenovou omáčku. Budete potřebovat 40 g másla, 60 g hladké mouky, 50 g čerstvého nastrouhaného křenu, 150 ml mléka, 10 ml smetany, 20 g cukru, ocet a sůl.

Postup je jednoduchý. Z másla a půlky mouky udělejte světlou jíšku a zalijte mlékem a trochou vody, oslaďte, osolte a povařte. Následně přilijte sladkou smetanu rozmíchanou s druhou půlkou mouky a opět přiveďte k varu.

křen Zdroj: Elena Zajchikova / Shutterstock.com

Kdy má křen ten správný říz?

Aby měla křenová omáčka ten správný říz, přidejte nastrouhaný křen až na konec a už nevařte. Pokud nemáte k dispozici čerstvý, lze použít i ten sterilizovaný a dokyselit octem. Obvykle se omáčka podává s knedlíky a vařeným uzeným masem.

Pokud milujete opravdu pálivé, dejte si na stůl do misky čerstvý nastrouhaný křen navíc a přidejte do již naservírované omáčky. Recepty z křenu jsou obvykle velmi snadné. Vyrobit si můžete třeba i domácí čalamádu, kterou využijete na zabijačce ke klobásám nebo ji koneckonců můžete přidat i do omáčky.

Stačí k tomu pár ingrediencí. Připravte si slunečnicový olej, sůl, cukr moučku, jeden čerstvý křen, ocet a

hrnek vývaru. Vyhrabat z útrob domácnosti budete muset i zavařovací sklenice.

Kořen křene - nakrájený a nastrouhaný. Zdroj: PIXbank CZ / Shutterstock.com

Má desinfekční účinky a pomáhá při zánětech

Postup zvládne opět úplně každý. Omytý a nastrouhaný křen nechejte den ponořený ve studené vodě s octem, během dne ho promíchejte. Následně spařte vývarem a dochuťte cukrem, solí, případně ještě octem a na závěr přidejte olej. Směs dejte do zavařovací sklenice.

Vydrží tak dlouho. Část křenu můžete dochutit ušlehanou šlehačkou či nastrouhaným jablkem. Křenových receptů je požehnaně. Křen jako takový má silné desinfekční účinky a pomáhá třeba při zánětech močových i dýchacích cest.

Zdroje: brno.rozhlas.cz, styl.instory.cz