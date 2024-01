close info Profimedia

Johana Dahlová 15. 1. 2024 13:00 clock 3 minuty video

Krkonošské kyselo je pojem! Jistě se ale najdou i tací, kteří o něm slyší prvně. Není to kulajda, ale přece jsou si tyto kyselkavé houbové polévky podobné. Připravit kyselo není náročné a když to uděláte stejně jak radí ostřílení kuchaři, bude to lahůdka, na které si všichni pochutnají.

Krkonošské kyselo z podhůří Jen aby to kyselo nebylo málo kyselý! Jak se v oblíbeném večerníčku stěžoval Trautenberk, Krakonošův soused a vyhlášený despota. V kuchyni se rozhodně nebudete muset ohánět jako Anče. Příprava této polévky je docela snadná, jen budete muset mít správné suroviny. Základem tradičního receptu z podhůří jsou totiž houby a kvásek. Tento recept byste měli rozhodně vyzkoušet. Vynikající kyselo připravte podle pana Cuketky, který má vaření a pečení jednoduše v malíku a představí vám recept v kratičkém příspěvku. Zdroj: Youtube Jak na krkonošské kyselo? I tradiční polévka z Podkrkonoší má mnoho podob a připravuje se v různých obměnách. Jak už to tak bývá, nejen podle kraje, ale i v každé domácnosti může být jinačí. Pojmy kyselo a kulajda se často zaměňují, ale v tomto případě je to docela jiná polévka, které kyselkavou příchuť nedodá ocet ani citron, ale kvásek a také smetanu nebo kopr v ní nehledejte. Tímto způsobem se připravuje polévka nejen v Podkrkonoší, ale i v okolí Orlických hor a u našich severních sousedů, kde jde o specialitu s názvem žur. Chlebový kvásek na kyselo by měl být nejlepší z tmavé žitné mouky a hospodyně pro něj mívaly doma vyhrazený hrnec kyselák, ze kterého podle potřeby odebíraly kvásek a doplňovaly vodu a mouku. close info Shutterstock zoom_in Kyselo má mnoho obměn. Někdo přidává také smetanu nebo trochu mléka, jinde nesmí chybět kousek kopru. Pak ale začíná polévka připomínat podobnou kulajdu. Krkonošské kyselo z kvásku a hromady hub Na přípravy polévky budete potřebovat litr vody, 30 g hub, 150 g aktivního kvasu a deci vody na rozmíchání. Dále dvě najemno nakrájené cibule, 3 vejce a zhruba dvě lžíce másla nebo ghí. Na dochucení budete potřebovat sůl a kmín, případně také ocet, kdyby byl kvásek málo kyselý. Krkonošské kyselo můžete podávat stejně jako pan Cuketka s bramborami na loupačku. Začněte tím, že připravíte kvásek. Nechte jej pěkně bokem v teple a povařte v litru osolené a okmínované vody houby. Hodí se čerstvé i sušené a nejen kloboučky, ale tužší třeně čili nožičky. Po deseti či patnácti minutách přidejte za stálého míchání kvásek a opět nechte směs vařit. Mezitím na másle osmahněte cibulku. Dejte si záležet a nechte ji krásně zezlátnout, ale nepřipálit! Také cibulku přidejte do polévky a na stejné pánvi ze tří vajec připravte míchaná vajíčka. Někdo dává kousky míchaných vajec do polévky, jiní preferují dát pár lžic na dno talíře a vajíčka polévkou zalít. To už je samozřejmě na vás. V každém případě polévku ještě před tím ochutnejte, dosolte a okyselte octem, pokud se vám zdá mdlá. Související články close Vaření a recepty Při vaření fazolí z konzervy je na místě zvýšená opatrnost. Lidé při jejich přípravě chybují video close Vaření a recepty Nejlepší pirohy s brynzou. Dokonalá chuť se skrývá v jednoduché fintě video Zdroje: recepty.cuketka.cz, vareni.cz

tag Houby Kvas Kyselo Ocet Podkrkonoší Polévka Recept Trautenberk Vejce

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít