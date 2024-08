Zabodujte doma vynikající lahůdkou, které jen tak nikdo neodolá! Využijte čerstvě nasbírané houby a připravte z nich tradiční staročeskou lahůdku jménem krkonošský hubník.

Chcete doma překvapit a naservírovat na stůl z hub něco jiného než smaženici či smažené řízky? Pusťte se do receptu našich babiček, které z nich připravovaly jednoduchý a levný pokrm, jenž je však plný výrazné chuti.

Staročeský krkonošský hubník nebo také houbovec je vydatný bezmasý pokrm s jednoduchou přípravou a můžete si na něm pochutnat nejen, když je teplý, ale znamenitý je i za studena.

Chcete vidět přípravu krkonošského hubníku krok za krokem? Podívejte na toto YouTube video na kanálu PENNY:

Zdroj: Youtube

Co budete potřebovat

Hubník býval typickým pokrmem pro chudé podhorské oblasti, hlavně Krkonoše, a právě odtud získal také svůj název. Základem jsou samozřejmě houby, kterými se kdysi nahrazovalo v chudých vrstvách finančně náročné maso. Na tento pokrm budete potřebovat 600 g hub, 5 starých rohlíků či housek, 1 větší cibule, 3 stroužky česneku, 50 g hrubé krupice, 1 lžíci másla, 300 ml mléka, 3 vejce, sůl, pepř a drcený kmín.

Příprava hub

Čerstvě nasbírané houby nejprve pečlivě očistěte, pokrájejte na malé kousky a následně vhoďte do pánve, kde jste nechali změknout pokrájenou cibuli v lehce rozpáleném sádle. Dle chuti je osolte a opepřete.

V zimním období můžete využít i sušené houby, ale vždy si je večer předem namočte do nádoby s vodou. Pokud byste na to náhodou zapomněli, můžete ještě sušené houby vhodit do hrnce s vodou a pár minut je povařit.

close info YouTube.com zoom_in V zimním období můžete využít i sušené houby, ale vždy si je večer předem namočte do nádoby s vodou.

Těsto na krkonošský hubník

Očistěte si česnek a cibuli a obě suroviny posekejte na drobné kousky, česnek můžete i prolisovat. Rohlíky pokrájejte na kolečka a zalijte je mlékem.

Jakmile se rozmočí, smíchejte je s houbami, krupicí, prolisovaným česnekem, vejci, kmínem a opět dosolte a opepřete dle chuti. Lze dodat i další bylinky jako je petržel či majoránka. Veškeré ingredience řádně promíchejte.

close info YouTube.com zoom_in Jakmile se rohlíky, rozmočí smíchejte je s houbami, krupicí, prolisovaným česnekem, vejci, kmínem a opět dosolte a opepřete dle chuti.

Fáze pečení

Vymažte pekáč máslem nebo sádlem a následně pečlivě vysypte polohrubou moukou nebo strouhankou. Pak do něj rovnoměrně nalijte těsto a řádně uhlaďte povrch. Vložte do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů na dobu cca 40 minut.

