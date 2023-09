Zaručený úspěch na dokonale křupavé kuřecí řízky? Stačí využít jednoduchý trik. Při jejich přípravě si stačí otevřít pivo.

Bez šťavnatého a křupavého řízku by se to v české kuchyni neobešlo. Stejně tak neodmyslitelně patří k našemu národu pivo, a to nejvyšší kvality. Tímto skvělým nápojem však nemusíte řízky pouze zapíjet, zlatavý mok a jeho kvality lze využít i při jejich přípravě.

Pivo nejen jako nápoj

Pivo lze využít nejen jako osvěžující drink, ale je to i zajímavá surovina na vaření. Zmínky v kuchařkách jsou o něm už od 15. století. Nejprve bylo součástí hlavně masitých pokrmů, především pod ryby, zvěřinu a drůbež. V průběhu času se při vaření stalo tak oblíbeným, že vznikla pestrá škála zajímavých jídel a dokonce i proslulá pivní polévka.

Připravte si maso

Nejprve si omyjte 300 až 500 g kuřecích prsou, osušte papírovou utěrkou a nakrájejte na tenké steaky. Poté jednotlivé plátky poklepejte pěstí nebo paličkou na maso a osolte z obou stran.

Směs k obalování

Rozklepněte do misky 2 celá syrová vejce a přilijte 1 hrnek piva. Přidejte ½ šálku pšeničné mouky a stejné množství mouky kukuřičné. Můžete dle své chuti přidat špetku soli, pepře a libovolného koření. V tuto chvíli obalovací směs řádně promíchejte. Měla by mít konzistenci jako těsto na palačinky. Pro zajímavější chuť můžete ještě přidat lžičku hořčice.

Místo trojobalu dvojobal

Připravené masové řízky postupně obalujte z obou stran nejprve ve směsi s pivem a následně v misce, do níž jste si předem připravili klasickou strouhanku.

Fáze smažení

Obalené řízky smažte v rozpáleném rostlinném oleji vždy z obou stran do zlatova. Použít můžete také ghí neboli přepuštěné máslo. Řízky získají zajímavou chuť s lehce oříškovým nádechem. Vyhnete se tak zbytečnému přepalování tuku a řízky neztratí na své dokonalé chuti.

S čím je servírovat?

Křupavé a šťavnaté řízky jsou nejoblíbenější buď s bramborovou kaší, anebo bramborovým salátem. Mnozí je milují i s vařenými či pečenými brambory, anebo s hranolky. V tomto případě je skvělým doplňkem tatarská omáčka či kvalitní majonéza. Ovšem samozřejmě chutnají i jen tak s kyselou okurkou a krajíčkem čerstvého chleba.

