Krupicová kaše podle Forejta: Drobná vychytávka z ní udělá mistrovské dílo

Když se řekne krupicová kaše, vybavíme si dětství. Někým milované, jiným nenáviděné jídlo, kterým nás jako děti „zaplácli" rodiče, když neměli čas vyvářet. Mnoho z nás však i dnes přepadne nostalgická chuť na krupičku a občas si ji uvaříme. Poradíme vám, jak si ji vylepšit.

Myslíte, že z krupicové kaše nelze udělat gurmánský zážitek? Pak se pletete! Poradíme vám, co do ní přidává šéfkuchař a porotce pořadu Masterchef Přemek Forejt, aby byla dokonalá. Jde o kombinaci jablek, skořice a karamelu.

Krupicová kaše je druh sladkého jídla, který se připravuje z krupice, mléka a několika dalších přísad. Zásadní je však krupice. Ta vzniká narušením obilných zrn, mletím tvrdé odrůdy pšenice. Pšenice patří mezi nejoblíbenější obiloviny na světě. Lidé ji konzumují déle než 10 000 let.

Krupici následně dělíme na hrubou, jemnou a jemnou dehydrovanou. Ta obsahuje méně vody. Také existuje semolina krupice, ze které se vyrábí těstoviny. Pšeničná krupice má také vysoký obsah vlákniny a bílkovin.

Na krupicové kaši nechte rozpustit máslo. Zdroj: Shutterstock

Krupicovou kaši milovala Eliška Přemyslovna i Jan Lucemburský

Nejoblíbenějším pokrmem z krupice je právě zmíněná krupicová kaše. Ta se poprvé podávala na svatbě Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského.

Jinak se krupička také hodí na zahušťování polévek či jako přisada do knedlíků, halušek i noků. Krupice se používá i k přípravě cereálií či při pečení do těsta, aby drželo po upečení tvar.

Krupicová kaše je raz dva hotová a během pár minut máte chutné jídlo nejen pro děti. Stačí posypat kakaem nebo čerstvým nakrájeným ovocem a zalít rozteklým máslem.

Věděli jste, že se krupicová kaše doporučuje lidem, kteří mají problémy s trávením? Ano. Nejenže nenadýmá, ale obsahuje také vlákninu a velké množství sacharidů, které tělo snadno zpracuje.

Kdo by ale neměl jíst krupici, jsou lidi alergičtí na lepek, obsahuje ho totiž velké množství. Těmto lidem by pak klidně mohla způsobit alergickou reakci. Na krupicovou kači si dále musí nechat zajít chuť lidé s nadváhou a miminka v prvních měsících života.

Přemek Forejt vylepšuje krupicovou kaši skořicí. Zdroj: Shutterstock.com / Stas Walenga

Krupicová kaše podle šéfkuchaře Přemka Forejta

Pojďme si uvařit krupicovou kaši podle Přemka Forejta, který do ní přidává několik ingrediencí, díky kterým má jedinečnou vůni i chuť.

Suroviny:

0,5 l mléka

45 g krupice

cukr, sůl

trocha másla

jablko

pomeranč

šťáva z citronu

koření: hřebíček, skořice, kardamon

Postup:

Do rendlíku si dáme mléko, které lehce posolíme. Do mléka přidáme skořici, hřebíček, kardamon a asi lžíci cukru. Mléko s ingrediencemi zahřejeme a necháme přibližně 5 minut louhovat, aby se mléko rozvonělo po koření.

Mezitím si omyjeme jablko a pomeranč. Škrabkou odkrojíme dva kousky kůry pomeranče a přihodíme je do teplého mléka. Necháme zase louhovat pro lepší vůni a chuť. Jablko si nakrájíme na kousky a dáme bokem. Můžeme ho dát se slupkou nebo i bez. Záleží na vás, jakou variantu použijete. Bez kůry vám jablko dříve změkne a lépe se obalí karamelem. S kůrou jsou jablíčka křupavější.

Mezitím si na pánvi připravíme karamel – cukr zahřejeme a promícháváme krouživými pohyby pánvičky. Do rozteklého cukru přidáme trochu másla a ještě na mírném ohni karamel zahřejeme. Pak do něj vhodíme kousky jablek a pořádně promícháme, aby se obalily karamelem. Zase použijeme krouživý pohyb pánvičky.

Teď je čas procedit mléko do jiného rendlíku, aby v něm nezůstal hřebíček, skořice a kousky kůry. Do téměř zchladlého mléka zamícháme 45 g krupice, na mírném plameni přivedeme k varu a mícháme metličkou do zhoustnutí. Hotovou krupicovou kaši naléváme na talíř a podáváme s jablky v karamelu.

