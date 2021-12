Děláte krupicovou kaši správně? Většina lidí opakuje dokola stejnou chybu

Když se řekne krupicová kaše, mnozí si ihned představí rychle připravenou a nenáročnou večeři. To je z části pravda. Pro přípravu kaše sice není třeba oplývat žádnými pokročilými kulinářskými dovednostmi, zato si ale žádá trochu širší časové okénko. A právě v tomto kroku mnozí pravidelně chybují a kaše ve výsledku bývá příliš hustá, nebo naopak řídká, obsahuje hrudky a připaluje se. Zkuste to tedy jinak…

Krupicovou kaši si hojně dopřávali již naši dávní předci a jinak tomu není ani nyní. Je lahodná, chutná, každý si ji může na talíři upravit dle vlastních preferencí a zároveň je nesmírně jednoduchá na přípravu. I přesto existuje mnoho lidí, kteří ji několikrát zkoušeli, ale nikdy se jim nepovedla podle jejich představ, a tak se jejího vaření nadobro vzdali. Při dodržení jednoho méně známého triku se však zaručeně vždy její příprava vydaří. A co víc, kaše bude krásně jemná, bez hrudek a správně hustá.

Krupicová kaše se často podává s kakaem nebo skořicí. Zdroj: Shutterstock

Krupicová kaše vyžaduje přesný poměr surovin

Na obalech od krupicové kaše se většinou uvádí, že na půllitr mléka připadají 4 vrchovaté lžíce krupičky. Jenže každý má doma polévkové lžíce jinak velké, a tak je nesmírně snadné poměr, byť nevědomky, nedodržet. I když je to práce navíc, můžete si pomoci kuchyňskou váhou a krupičku zvážit. Pak si můžete být skutečně jisti tím, že se nespletete. Čtyři polévkové lžíce krupičky váží asi 40 gramů.

Z tohoto množství připravíte kaši, která bude tak akorát řídká a tak akorát hustá. Zkrátka zlatý střed. Kdo má ale raději kaši řidší nebo naopak hustší, může poměr až o deset gramů upravit.

Krupici před vařením namočte

Pokud si myslíte, že odváženou krupici stačí jen smíchat s mlékem a přivést k varu, jste na omylu. Jistě. I tak by se dala krupicová kaše připravit, ale rozhodně by nebyla krásně jemná. Krupičku tedy nasypte do menší mísy, zalijte ji polovinou mléka a dobře promíchejte. Uložte ji do chladničky alespoň na jednu hodinu, aby měla čas nabobtnat. Takto předpřipravená krupička během vaření rovnoměrně měkne a zároveň nemá tendence hrudkovatět.

Jak vařit krupicovou kaši

Když se pak pustíte do samotného vaření, nejprve přiveďte k varu zbylou část mléka, kterou jste nenalili do krupičky. Až se tak stane, za stálého míchání k mléku začněte přilévat nabobtnalou krupičku. Stáhněte plamen na střední výkon a stále míchejte, dokud nepřivedete krupicovou kaši k varu. Nejlépe se pracuje s metličkou.

Jakmile začne kaše bublat, nevypínejte sporák. V této části tak mnozí učiní, neboť se obávají toho, že se kaše začne připalovat. Není však nutné mít obavy. Míchejte kaši ještě asi dalších pět minut a je hotovo! V závěru vaření kaši můžete ještě zjemnit kouskem másla nebo trochou smetany.

Kaši můžete zjemnit kouskem másla. Zdroj: Shutterstock

Krupicová kaše

Na 4 porce budete potřebovat:

1 litr mléka

80 gramů dětské krupičky

1 větší špetku soli

1 lžíci másla

Postup:

V první řadě se vrhneme na namáčení krupičky. Uvedené množství zalijeme půllitrem mléka, zamícháme a dáme alespoň na hodinu do chladničky, aby měla krupička dostatek času nabobtnat. Poté si ohřejeme zbývající část mléka, osolíme ji a přivedeme ji takřka k varu, následně k ní za stálého míchání začneme přidávat nabobtnalou krupičku a opět přivedeme k varu. Plamen stáhneme na poloviční výkon a poblublávající krupicovou kaši stále mícháme ještě asi pět minut. Poté vypneme sporák, přidáme do kaše máslo a mícháme, dokud se nerozpustí. Na talíři zdobíme podle vlastní chuti.