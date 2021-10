Jak správně připravit krupicovu kaši? Dělají ji všichni, ale málokdo to skutečně

Když se řekne jídlo z dětství, kolika z vás se vybaví krupicová kaše? Jistě je vás dost, proto toto jídlo patří k těm nejoblíbenějším rychlovkám pro ty nejmenší. Jak správně připravit krupicovou kaši, aby si na ní pochutnali i dospělí?

Krupicová kaše patří mezi snadná a rychlá jídla, proto máme tendenci ji podceňovat a ve finále se z připravovaného jídla může stát hrudkovitá hmota, která nepůjde jíst. Dejte si tedy pozor, jak ji připravujete a zkuste použít následující triky, aby byla jemná a rozplývala se na jazyku.

Nejdůležitější je poměr surovin. Protože se krupicová kaše skládá v podstatě jen ze dvou hlavních surovin, je přesný poměr dost důležitý. Ideální je litr mléka na osm lžic krupičky. Pokud máte lžíci velkou a hlubokou, ať je obsah krupičky zarovnaný a pokud máte lžíci poměrně mělkou, přidejte ji s kopečkem.

Pokud budete mít přece jen kaši řídkou, můžete to zachránit přidáním další krupičky. Myslete ale na to, že vám klidně může zhrudkovatět a už nikdy nedocílíte jemnosti.Také se nesnažte udělat kaši co možná nejrychleji, chce to svůj čas.

Krupička potřebuje svůj čas, aby byla dokonalá

Krupička je vlastně nahrubo namleté pšeničné zrno. Je tedy nutné mu pro změknutí dopřát dostatečné množství vody a řádné povaření. Pak nabobtná a je vhodné ke konzumaci. Pokud byste to podcenili, krupička zůstane tvrdá a hrubá.

Krupičku není radno podceňovat Zdroj: shutterstock

Pokud víte, že večer budete dělat krupičku k večeři, klidně si ji namočte už toho dne ráno a nechte odpočinout v lednici. Máte pak jistotu, že bude opravdu jemná a krémová.

Čím pozvolněji se vám podaří přivést krupicovou kaši k varu, tím bude lepší. Když začne kaše pobublávat a chvíli za stálého míchání vydržte. Nepolevujte ale, kaše se snadno připálí.

Nezapomeňte ji na závěr zjemnit

Každé jídlo, které se zahušťuje by se na závěr mělo zjemnit, přidejte proto kusek másla, smetanu nebo žloutek. Ideální je máslo, které nakrájené na kostky vhodíte do odstavené horké kaše a budete míchat do té doby, dokud se nevsákne. Uvidíte, že vám to za výsledný efekt bude stát.

Krupicovou kaši si nemusí zamilovat jen děti, existují jisté recepty, které s těmi správnými ingrediencemi budou chutnat i dospělým. Přinášíme vám recept na krupicovou kaši pro dospělé, kterou v dlouhým zimních večerech jistě oceníte.

Krupicová kaše s ovocem Zdroj: shutterstock

Krupicová kaše pro dospělé na dva způsoby:

Suroviny:

mléko 500 ml

krupička 4 lžíce

máslo na vymazání hrnce

cukr 1 lžička

S čokoládou:

70% čokoláda 20 g

máslo 1 lžička

S karamelizovanými jablky:

jablko 1 ks

skořice 1/2 lžičky

javorový sirup 2 lžíce

voda 2 lžíce

máslo 1 lžička

Postup:

Nejprve si odměřte půl litru mléka. Poté přidejte 4 polévkové lžíce krupičky.Důkladně promíchejte. Připravte si kastrůlek a vymažte ho máslem. Zapněte plotýnku na střední plamen a nalijte do kastrůlku rozmíchanou směs z krupičky a mléka. Nyní důkladně míchejte. Po cca 5 minutách by měla být krupička hotová a krásně krémová.Nakonec oslaďte a opět promíchejte. A jdeme na dochucení.

S čokoládou: Kaši přendejte do misky. Nastrouhejte si 20 g 70% čokolády. Na kaši položte máslo, které se díky teplu rozpustí. Posypejte čokoládou a podávejte.

S karamelizovanými jablky: Oloupejte si jedno jablko. Zbavte ho jádřince a pokrájejte na plátky.Na pánev přidejte javorový sirup, poté jablka a vodu.Nakonec přidejte půl lžičky skořice a chvilku orestujte. Jablka tím změknou a přidaná voda se vypaří.Opět nandejte kaši do misky a přidejte máslo. Jablka přidejte na kaši a můžete si jít pochutnat.

Na přípravu krupicové kaše se podívejte ve videu: