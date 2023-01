Šťavnatá krůtí prsa podle Pohlreicha: Chystá k nim fantastickou italskou přílohu

Pokud nemáte času nazbyt, anebo se vám zkrátka nechce v kuchyni trávit mnoho času, připravte si k večeři či obědu krůtí prsa s italskou caponatou podle Zdeňka Pohlreicha. Nejenže je pokrm bleskurychle hotový a chutná skvěle, ale také je velmi lehký a skvěle se hodí i do diety.

Zdroje: YouTube.com, apetitonline.cz

Snad nikomu, kdo přijde večer z práce domů, se nechce trávit s přípravou večeře více jak pár minut. V krátkém časovém intervalu ale většinou vznikají hlavně pokrmy, které nejsou úplně zdravé a jsou velmi těžké. Jde to ale i jinak. Zdeněk Pohlreich má v rukávu dokonalý recept, jehož příprava nezabere mnoho času a ve výsledku vám na talíři přistane plnohodnotné zdravé jídlo. Šťavnatá krůtí prsa s italskou caponatou jsou sázkou na jistotu.

Co je to caponata?

Zdeněk Pohlreich ke šťavnatým kachním prsům podává italskou caponatu. Ta pochází z italského ostrova Sicílie a v Itálii je velmi populární. Jde vlastně o zeleninový salát připravený z pečené či restované zeleniny. Jeho základem jsou lilek či cuketa, přidávají se do něj ale také rajčata, řapíkatý celer, kapary, rozinky anebo piniové oříšky. Caponata chutná skvěle a přitom je dietním jídlem. Podává se jako předkrm či jako příloha.

Caponata se často podává jako příloha či jen tak s chlebem jako předkrm. Zdroj: Shutterstock

Krůtí prsa s caponatou podle Zdeňka Pohlreicha

Na detailní postup se podívejte ve videu:

Na začátku si připravte caponatu. Nakrájejte si na kostičky půlku větší cukety a také půlku lilku. Zeleninu přendejte do zapékací mísy, přidejte k ní ještě 2 hrsti celých cherry rajčátek a 1 nahrubo nakrájenou cibuli. Všechno osolte, opepřete a zakápněte olivovým olejem. Lehce rukama promíchejte a nakonec přisypte několik ve vodě předem namočených rozinek, menší hrst piniových oříšků a také přidejte pár lístků bazalky. Takto připravenou caponatu vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů na 30 minut.

Příprava krůtího masa

Krutí prsa si nakrájejte na silnější plátky. Z obou stran je osolte a opepřete. Rozpalte pánev a maso z obou stran osmažte dozlatova. Do pánve můžete přidat i stroužek česneku a rozmarýn. Ty maso krásně ovoní. Vždy smažte na jedné pánvi maximálně 2 kousky masa. Kdyby byla pánev plná, mohlo by se maso začít namísto smažení dusit. Hotové maso pokládejte do hlubokého talíře, aby se měla kde hromadit šťáva, kterou maso pustí.

Nejlepší omáčku k masu připravíte z výpečků v pánvi, vína a másla. Zdroj: Shutterstock

Jednoduchá omáčka k masu

A nakonec si připravte rychlou omáčku. Do výpečků, které zbyly v pánvi po smažení, nalijte šťávu z hotového masa. Krátce zredukujte a přilijte do ní asi 100 mililitrů bílého vína. Opět nechte krátce povařit, aby se odpařil alkohol, a pak do pánve vhoďte 50 gramů másla. Zakápněte omáčku i citronovou šťávou. Jakmile se máslo rozpustí, omáčka je hotová. K omáčce do pánve vraťte maso, aby se v ní obalilo. Krůtí prsa servírujte s vychladlou caponatou.