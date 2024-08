Starý chleba, dobrý chleba… Stačí jen, abyste ho zpracovali tím nejlepším způsobem a znovu si na něm pochutnáte. Tak co třeba krutony?

Chleba je základní potravinou už tisíce let. A tak není divu, že existují různé varianty jeho úprav. „Moje babička vždycky říkala, že chleba je boží dar a nesmí se vyhazovat,“ vzpomíná čtenářka Lenka z Pardubic na svá dětská léta u prarodičů na venkově.

Pečivo se tam zužitkovávalo do posledního drobečku. Ze starších krajíců se dělávala chlebová polévka nebo falešné bramboráky. „Babička je dělávala tak, že chleba namočila do vody, aby změknul.

Pak sřídku vymačkala a zpracovala společně s vejcem, nasekanou cibulkou, česnekem, hladkou moukou, solí, majoránkou a pepře. Z těsta pak osmažila placky a my je mívali ke večeři. To byla dobrota!“

Autor videa, Andrew Zimnern vám ukáže, jak si připravit česnekové krutony krok za krokem. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Chlebová strouhanka a spol.

Domácích programů na záchranu chleba je spousta. Ze starých krajíčků se dají udělat klasické topinky, chleby ve vajíčko nebo je využít k zahuštění různých polévek a omáček.

Populární je i chlebová strouhanka, která má – na rozdíl od té klasické „rohlíkové“ – zajímavější chuť a hodí se například do zvěřinových pokrmů. Pokud ji chcete vyzkoušet, tak se inspirujte tipy šéfkuchařů, kteří doporučují nejdříve chléb upéct na sádle společně se snítkami tymiánu nebo jalovce.

Jakmile pečivo vychladne, je potřeba ho namlít a voňavou chlebovou drtí posypat pečené maso. Chlebovka se hodí také na obalování karbanátků či sekané. Ale tím nekončíme!

Trhance z trouby

Jednou z nejlepších variant, jak naložit se starým chlebem, jsou krutony. Tyto křupavé kostičky chleba se hodí k dosycení krémových polévek nebo jako posypka na saláty. Někteří fajnšmekři využívají krutony i jako „mlsání k televizi“, například místo chipsů.

Pokud je také chcete ochutnat, není nic jednoduššího, než si je vlastnoručně připravit. Jak na to: Pečivo staré alespoň tři dny natrhejte na menší kousky o velikosti zhruba 1,5 až 2 centimetry. Trhance rozprostřete na plech, který jste předtím vyložili pečícím papírem a pečte ve vyhřáté troubě na 180 °C asi čtyři minuty.

close info Profimedia zoom_in Krutony přidají polévce na sytosti.

S bylinkami a česnekem

Během té doby, co se bude chleba péct, rozpusťte si v kastrůlku máslo. Přidejte do něj prolisovaný česnek, pepř a sůl. Pokud chcete, můžete přihodit i nadrobno nasekané bylinky – rozmarýn, tymián, petrželku nebo chilli.

Pak už stačí, abyste ochucený tuk nalili na krutony, promíchali a znovu nechali 4 – 6 minut péct.

Pozor: Hlídejte čas! Krutony nesmí být v troubě zbytečně dlouho, protože česnek by se mohl začít připalovat a vaše chlebová lahůdka by tak zbytečně získala nahořklou chuť. A to nechcete… Držíme palce, ať se vám povedou!

