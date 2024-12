Postaví vás na nohy slepičí vývar od babičky nebo pořádně sytá fazolová polévka s opraženými kousky slaniny? Víte, které polévky skutečně pomáhají při nachlazení?

Není polévka jako polévka

Jste také polévkoví? Milujete všechny a nenecháte si ujít příležitost ochutnat polévku, kterou ještě neznáte? Polévky jsou nejen jídla, která si užíváme pro jejich chuť, ale v zimě také skvěle a rychle zahřejí. Navíc jsou to pokrmy vhodné také během nemoci.

Jistě tušíte, že během nemoci se doporučuje především kuřecí polévka nebo spíš silný slepičí vývar. Jak polévku plnou masa připravit se můžete podívat v tomto příspěvku z YouTube kanálu Těhotnej kuchař.

Zdroj: Youtube

Drůbeží a masové vývary vás postaví na nohy

Dej si polévku, postaví tě na nohy! Platí to ale pro všechny polévky? Ne nadarmo se doporučuje právě kuřecí vývar, který je lehký, obsahuje málo tuků a může v něm být i zelenina. Právě taková polévka nezatěžuje trávící soustavu v době, kdy se tělo snaží vypořádat s nemocí.

Tradice konzumace slepičích vývarů jako podpora při nemoci a nachlazení prý sahá až do doby před naším letopočtem a rozhodně byla tehdy známá v Číně, ale také ve starém Římě. Lehké vývary, které jsou však plné chuti, pomohou proti dehydrataci, která je během onemocnění typická a jemná masová chuť pomáhá podpořit apetit a tím i přísun dalších živin.

Kuřecí vývary jsou dnes však běžnější. Slepice bývá k dostání málokdy a musí se také vařit déle. Na druhu stranu na druhu vývaru tolik nesejde. Obecně jsou masové vývary nejen chutné a výživné, ale i lehké na trávení. Právě to je důležité.

Který polévkám se během nemoci vyhnout?

Právě pro nadbytečnou zátěž v nemoci se nedoporučují mnohé další polévky. Například jde o takové, jejichž hlavní složkou jsou luštěniny. Ač jsou fazole, hrášky a čočky skvělou volbou a také velmi zdravou surovinou, během nemoci mohou zbytečně způsobovat diskomfort. Luštěninové polévky si proto raději nechte na dobu, až budete fit.

Podobné je to i s pikantními a silně kořeněnými polévkami. Ano, mnohá tato koření mají protizánětlivé účinky a podporují imunitu, ale příliš pikantní jídla podporují tvorbu hlenu, a to během nemoci může stav ještě zhoršit. Ač by vás taková polévka skutečně rozehřála, podráždění žaludku je během nemoci zbytečné a vyloženě nežádoucí. Produkci hlenu podporují navíc také krémové polévky a ty, které obsahují vyšší množství tuků. Pozor na ně!

A co takhle polévka z pytlíku? Sáčkové instantní polévky vás sice mohou příjemně překvapit chutí a zahřát, když vámi třese zimnice, nicméně obsahují hodně soli. Ta představuje opět zátěž pro mnohé orgány, a navíc vede k dehydrataci, kterou obvykle během nemoci již trpíme. S instantními polévkami proto buďte velmi opatrní a pokud je to jen trochu možné, udělejte obyčejný vývar z mas či zeleniny.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Vývary patří mezi polévky, které jsou během nemoci nejvhodnější.

