Znáte kubánský dort? Je to fantastická dobrůtka nadýchaná jak obláček

Měkoučký korpus, lahodný nadýchaný krém, sladký banán a to vše zalité v čokoládě. Připomíná vám to božskou manu? Těsně vedle. Řeč je o kubánském dortu, jehož příprava není nijak složitá a vy si tuto lahůdku můžete směle připravit doma a oddat se sladkému pokušení! Ukážeme vám, jak na to.

Kubánský dort není náročný na přípravu, navíc pokud máte v záloze banány, které potřebujete zpracovat, neváhejte. Ostatní ingredience na přípravu dortu nejsou nijak výjimečné a skoro jistě jich budete mít většinu doma ve spíži. Dort se skládá z kakaového korpusu, vydatné vrstvy lahodného krému – pařížské šlehačky a banánů. To vše je důkladně schováno pod vrstvu čokolády, díky níž je chuťový zážitek naprosto dokonalý.

Možná to zní složitě, ale postup je skutečně jednoduchý. Přesvědčte se na videu:

Lahodný čokoládový krém

Nejprve se pusťte do krému. Musí se nechat vychladit ideálně přes noc, takže je lepší si jej přichystat den předem. Jeho příprava není nijak složitá, ale abyste jej pak mohli dobře vyšlehat, musí být opravdu studený. Buď můžete smetanu svařit jen s cukrem a kakaem, anebo můžete krém mírně vylepšit a kromě kakaa použít ledové kaštany. V rendlíku tedy svařte 500 mililitrů 40% smetany, 30 gramů cukru a 40 gramů kakaa. Ke šlehačce přidejte 2 balení ledových kaštanů a nechte tyčinky zcela rozpustit. Řádně rozmíchejte v kompaktní směs, odstavte z plotny a nechte v ledničce do druhého dne.

Na plech nebo slavnostní do formy

Na tomto dortu je skvělé, že jej můžete udělat v klasické dortové formě a krásně nazdobit, pokud vás čeká rodinná oslava. Nebo jej upečte jednoduše na plech jako zákusek nejen k nedělnímu obědu. V tomto receptu je množství uvedené na kulatý dort o průměru 26 centimetrů. Připravte si 4 vejce o pokojové teplotě a oddělte bílky od žloutků. Měli byste to udělat co nejopatrněji, aby v bílcích neulpěla trocha žloutku, budete vyšlehávat sníh a prasklý žloutek by vám mohl práci značně zkomplikovat.

Díky sněhu z bílků bude těsto krásně nadýchané. Zdroj: shutterstock

Černé, nebo holandské kakao?

Bílky vyšlehejte se špetkou soli v tuhý sníh. Bílky zase utřete se 120 gramy cukru, dvěma lžícemi rostlinného oleje a jednou lžící vody do pěny. V míse promíchejte 120 gramů prosáté polohrubé mouky s dvaceti gramy kakaa. Použít můžete holandské, popřípadě můžete zkusit exotičtější variantu černého kakkaa. Jedná se o klasické kakao, které svou velmi tmavou barvu získává takzvanou alkalizací kakaových bobů. Nemusíte se tedy bát, že by bylo plné umělých barviv nebo éček.

Korpus jako obláček

K mouce a kakau přidejte ještě prášek do pečiva a promíchejte. Nejprve vlijte k bílkům žloutkovou směs a opatrně promíchejte, aby sníh moc neklesnul. Poté po částech přimíchejte i směs z mouky a kakaa. Pracujte stěrkou a spíš těsto převracejte, abyste co nejvíce zachovali nadýchanost bílků. Hotové těsto vlijte do formy vyložené pečicím papírem, nebo vymazané máslem a vysypané moukou. Záleží na vás, na jaký způsob jste zvyklí. Vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů a pečte 15 až 20 minut. Špejlí zkuste, zda je korpus upečený. Hotový korpus pak nechte řádně zchladnout.

Banány rozpulte podélně a rozložte je po celém korpusu. Zdroj: shutterstock

Poleva z čokolády

Polevu na dort můžete buď koupit hotovou a jen rozehřát ve vodní lázni, anebo se pusťte do vlastní. Její příprava je jednoduchá. Nechte rozpustit 150 gramů 50% hořké čokolády a smícháte se 150 gramy smetany ke šlehání v rendlíku. Za občasného míchání by vám měla vzniknout hladká emulze. Tu nechte zcela vychladit, než jí budete zdobit dort.

Kubánský dort je opravdová lahůdka. Zdroj: shutterstock

Kompletace dortu

Vyndejte z lednice pařížskou šlehačku, přidejte k ní 100 gramů mascarpone a vyšlehejte v tuhý krém. Korpus seřízněte tak, aby vrchní vrstva byla krásně rovná. Pomažte jej oblíbenou marmeládou a na celý korpus rozložte podélně rozkrojené banány. Ovoce zakryjte velkorysou vrstvou pařížské šlehačky. Nebojte se obmazat dort i po stranách. Vrstvu krému nahoře uhlaďte nožem nebo špachtlí a polijte čokoládovou polevou tak, aby stekla i přes okraje dortu. Dozdobit můžete dle chuti a fantazie.

