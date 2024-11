Překvapte doma novinkou, které jen tak někdo neodolá! Připravte vynikající kukuřičné palačinky. Jistě sklidíte úspěch a budete je s radostí brzy dělat znovu. Recept na ně je nenáročný a jednoduchý na přípravu.

Jestliže jste již unavení z klasických palačinek, zkuste je nahradit něčím novým a originálním. Ideálním řešením jsou palačinky s celými kukuřičnými zrny! Nejenže skvěle chutnají, ale jistě vás překvapí i svou ojedinělou texturou. Jsou krásně nadýchané a hodí se nejenom k snídani, mohou být i zajímavou večeří, kterou bude určitě zbožňovat celá rodina.

Jak připravit kukuřičné palačinky? Na podrobný postup krok za krokem se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Jeni's Scratch Made Kitchen:

Zdroj: Youtube

Potřebné ingredience

K výrobě kukuřičných palačinek je nejlepší použít zrna z čerstvého kukuřičného klasu, ale podobnou službu vám udělá i vyloupaná kukuřice v konzervě. Budete jí potřebovat 350 g. Dále si připravte 80 g hladké pšeničné mouky, 1 polévkovou lžíci prášku do pečiva, špetku soli, 2 celá syrová vejce, ½ šálku mléka a trochu rozpuštěného másla.

Kukuřičné palačinky – postup přípravy

V případě, že použijete kukuřici z klasů, nejprve je oloupejte a poté z nich vyloupejte zrna. Jestliže upotřebíte kukuřici v konzervě, je nutné ji scedit. Pak v míse smíchejte mouku, prášek do pečiva a sůl. Následně vytvořte ve středu důlek a vyklepněte do něho celá vajíčka. Následně dodejte i mléko a rozpuštěné máslo. Pak veškeré suroviny smíchejte a vypracujte hladké těsto bez hrudek. Nakonec vmíchejte i kukuřici.

Když máte těsto zcela připravené, rozehřejte pánev s trochou oleje. Pokud budete používat nepřilnavou pánev, lze tento krok zcela vynechat. Jakmile je pánev připravená, můžete tvořit palačinky, kdy na každou z nich použijete 1/3 šálku těsta. Opékejte je z každé strany cca 2 až 3 minuty, aby byly lehce nahnědlé a kraje křupavé. Před obrácením by měly být pevné, aby se vám zbytečně nepotrhaly.

Můžete servírovat

Kukuřičné palačinky podávejte zalité javorovým sirupem nebo trochou rozpuštěného másla.

Užitečné tipy

V případě, že máte těsta více než najednou spotřebujete, je možné ho uložit do lednice a druhý den z něho připravit kukuřičné palačinky opět čerstvé. Ačkoliv se dají s přehledem konzumovat i studené, teplé jsou chuťově nejlepší.

Jestliže nestačíte hotové palačinky všechny spotřebovat, vložte je do vzduchotěsné nádoby a následně do lednice. Takto je lze skladovat až 5 dní. Ohřát je můžete na rozpálené pánvi, anebo v mikrovlnné troubě.

Pokud byste si chtěli připravit kukuřičné palačinky do zásoby a budete je dělat z dvojité či trojité dávky, je možné je také zmrazit. Než je však vložíte do mrazáku, vyskládejte je do plastových uzavíratelných sáčků nebo do krabičky.

