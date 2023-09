Kulajda podle starého receptu mojí babičky z Krkonoš: Její recept nic nepřekoná

Kulajda patří mezi nejznámější a také nejoblíbenější české polévky. Postupů, jak ji připravit, existuje snad nespočet, a tak se mnozí přou o to, který z nich strčí hravě do kapsy všechny ostatní. Nutno však říct, že tu nejdokonalejší kulajdu vařily naše babičky. Jaký byl jejich recept?

Češi jsou velkými milovníky polévek a hlavně těch vydatných. Kromě například polévky čočkové či gulášové je nesmírně populární i kulajda. Tato zahuštěná smetanová polévka s octem, koprem a houbami se připravuje už celou řadu let a na své popularitě vůbec nic neztratila.

Jak připravit úžasnou kulajdu s liškami, najdete ve videu:

Kulajda a její historie

Kdy přesně se poprvé kulajda uvařila, není známo. Jasné však je, že si na ní pochutnávali už naši dávní předci. Vždy byla totiž poměrně levným pokrmem, který spolehlivě zasytil celou rodinou. Její název s největší pravděpodobností vznikl z nářečního slova zakudlit anebo zakulat, které znamená zahustit. Už z toho je tedy patrné, že se kulajda vždy zahušťovala moukou či jíškou. Kulajda je považována za jihočeský pokrm, dnes je ale pochopitelně populární po celém Česku a také na Slovensku.

Staročeská kulajda je jednou z nejoblíbenějších polévek. Zdroj: Shutterstock.com

Kulajda od babičky

Naše babičky se uměly v kuchyni skvěle otáčet a prakticky jakýkoliv pokrm, který připravily, byl vynikající. Není proto divu, že kulajda připravená právě podle jejich receptu nemá konkurenci. A přitom je naprosto jednoduchá.

Připravte si velký hrnec a nalijte do něj asi 2 litry vody. Do ještě studené vody přidejte 6 středně velkých a na kostičky nakrájených brambor, nadrobno nakrájenou cibuli a 1 hrst nakrájených hub. Přidejte také koření – 2 špetky drceného kmínu a 3 bobkové listy. Vodu osolte a přiveďte k varu.

Jakmile brambory lehce změknou, přilijte do polévky 200 mililitrů smetany ke šlehání, ve které jste ještě předtím rozmíchali 2 lžíce hladké mouky. Stáhněte plamen a kulajdu dále vařte, dokud nebudou brambory zcela měkké. Nakonec z polévky vyndejte bobkové listy, dochuťte ji octem a zamíchejte do ní 1 menší hrst čerstvého nasekaného kopru.

Do kulajdy patří jen pár ingrediencí, přesto chutná božsky. Zdroj: Profimedia

Zastřené vejce

Do kulajdy pochopitelně patří vejce. Pokud si chcete práci výrazně usnadnit, můžete 2 rozkvrdlaná vajíčka nalít rovnou do hrnce s polévkou. Mnohem lépe ale uděláte, když každou porci polévky naservírujete se zastřeným neboli ztraceným vejcem. To připravíte jednoduše. Do menší misky nalijte 2 lžíce octa a vyklepněte do něj 1 celé vejce. V hrnci pak přiveďte k varu dostatečné množství vody, a jakmile začne voda vřít, udělejte v ní vařečkou vír a ocet s vajíčkem do ní pomalu nalijte. Pak vypněte sporák a vyčkejte zhruba 2 minuty. Zastřené vejce opatrně vyjměte z vody děrovanou naběračkou a opatrně jej položte do naservírované kulajdy.

Zdroje: toprecepty.cz, letemgastrosvetem.cz