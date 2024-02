Kulajda je klasický český recept na polévku z hub. Zkuste si ale udělat netradiční verzi bez hub a kopru. Hlavní hvězdou bude úplně jiná surovina a netradičnost vám vůbec nebude vadit. Podívejte.

Kulajdu asi všichni dobře znáte. Hlavní roli v této české polévce hrají houby a kopr. Jenže co se týče kopru, společnost se dělí na dvě poloviny. Někdo jej miluje, a někdo jej naopak nemůže vystát. Toto je skvělý recept na netradiční kulajdu pro ty, co s koprem mají problém, jelikož tato kulajda jej stoprocentně nepotřebuje. A nepotřebuje ani houby! Hlavní ingrediencí bude úplně jiná surovina, díky které si na kopr ani houby nevzpomenete. Jedná se o velice jednoduchý recept, který zvládne i absolutní začátečník. A netradiční kulajda má opravdu vynikající chuť. Jakmile ji ochutnáte, už ji budete chtít dělat jen na tento způsob.

Video recept na kulajdu bez hub najdete na kanále Štefina:

Základ kulajdy

Jako první dejte vařit vodu. Přihoďte 4 bobkové listy společně s osmi kuličkami nového koření a pár kuličkami pepře. Poté do horké vody nalijte půl litru mléka a dochuťte špetkou soli. Nyní si vezměte misku a nasypte do ní lžíci hladké mouky, půl kelímku smetany, a když bude potřeba, přidejte trochu mléka, aby se vám směs lépe promíchávala. Následně vlijte do polévky, která díky tomu bude nadýchaná a krémová.

Do horké vody dejte pro začátek dva bobkové listy a kuličky nového koření.

Přesuňte se na brambory

Mezitím, co se vám bude vařit krémová polévka, si ostrouhejte 2 velké brambory. Nakrájejte je na menší kostičky a vařte je v osolené vodě s mletým kmínem. A nyní přijde na řadu trik, díky kterému v netradiční kulajdě nebudete postrádat ani houby, ani kopr. Vezměte si misku a rozkřápněte do ní 2 vajíčka. Ta pomocí vidličky rozmíchejte a dochuťte špetkou pepře a soli. Vajíčka ještě chvilku nechte v misce a mezitím si do krémové polévky sceďte vývar z brambor. Nakrájené brambory pak nechte chvíli ležet na suchu. V hrnci důkladně promíchejte polévku.

Nakrájejte si dvě velké brambory na kostičky a přidejte je do vývaru.

Netradiční tajná ingredience

Nyní si dejte na plotnu pánev a rozehřejte na ní kus másla. Jakmile bude máslo rozehřáté, přidejte vaše míchaná vajíčka. Pomocí vařečky je jemně míchejte ještě na pánvi, dokud nebudou mít tu správnou konzistenci. Můžete je ještě trochu přisolit a připepřit. Sůl a pepř ale ještě neodkládejte, jelikož je budete potřebovat do polévky. Poté, co jste polévku opepřili a osolili, přidejte do hrnce i brambory a míchaná vajíčka. Nakonec dochuťte trochou octa a máte hotovo. Teď už stačí jen vše znovu pečlivě promíchat a servírovat. Dobrou chuť!

