Kulajda je sázka na jistotu. Tato polévka vás nasytí a dodá vám spoustu vitaminů. Víte o tom, že si ji můžete připravit i z cukety?

Letní ceny zeleniny u některých druhů klesají. Občas se stane, že cuketu pořídíte za pár korun a to je dobrá zpráva pro všechny, kdo ji milují a chtějí si vylepšit svůj vitaminový deficit. Tato zelenina je totiž doslova „našlapaná“ vitaminy A, B, C a minerály (zejména vápníkem, hořčíkem, železem). A co je ještě pozitivní – cuketa je nízkokalorická, takže si ji můžete dopřát ve velkém, aniž byste měli obavu, že vám přidá pár kil navíc.

Kulajda jako specialita

Kulajda z cukety je tedy letní verzí této kultovní jihočeské polévky. Její název údajně vznikl ze slova zakulat neboli zakudlit, což v nářečí znamenalo zahustit moukou, případně jíškou. Vařívala se v chudých domácnostech nejen v Česku, ale také v Rakousku.

Jejím základem byly levné suroviny jako kopr, houby, vejce nebo brambory. Zajímavé je, že toto „jídlo chudých“ se pak stalo módní záležitostí bohatších vrstev. V jednu dobu totiž byly v kurzu krémové polévky a omáčky. A taková kulajda na talířích zkrátka nemohla chybět.

S třtinovým cukrem

Na kulajdu vzpomíná i řada osobností. Miloval ji například bývalý český prezident Václav Havel, který si potrpěl na dobrou českou kuchyni. Na kulajdu nedá dopustit ani oblíbená herečka Naďa Konvalinková, která ji připravuje na sladko-kyselo a přidává do ní smetanu a dokonce i třtinový cukr! Letní verze kulajdy s cuketami je méně sytá, nicméně zažene hlad a dodá vám pořádnou dávku vitaminů, minerálů a energie.

Cuketová kulajda



Očistěte 300 g cukety, 1 cibuli a 3 větší brambory. Všechno nakrájejte na malé kousky. Poté nechte rozpálit pánev s trochou másla. Orestujte na ní cibulovou a cuketovou drť, kerou jste zasypali lžící kmínu.

Jakmile směs získá zlatavou barvu, smíchejte ji s 1 lžící hladké mouky a zalijte vývarem. Polévku přiveďte k varu a nechte chvíli „probublávat“. Nakonec ji rozmixujte tyčovým mixérem.

Servírování s vejcem

Do krémové směsi přidejte 2 hrsti sušených hub, které jste předtím nechali namočit ve vodě.

Přihoďte i nakrájené brambory, 1 bobkový list, 4 kuličky nového koření, trochu soli, octa… Polévku vařte do té doby, než všechny přísady změknou.

Těsně před koncem vaření přidejte do jídla ještě 1 konzervu nakládaných hub, 1 smetanu na vaření a sekaný kopr. Tato „trojčlenka" dodá kulajdě kyselkavý šmak. Servíruje se s vařeným vejcem.



Dietní zahuštění

Pokud nechcete používat na zahuštění mouku, přidejte jen více cukety! Polévka získá požadovanou hustotu, chuť i sytost.

