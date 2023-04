Znáte kulič? O trochu lepší mazanec. Úžasně vláčný. Nesmí na Velikonoce chybět!

Přestože je mazanec velmi oblíbeným velikonočním pečivem, najde se celá řada těch, kterým zkrátka nechutná. Mnohým připadá poněkud obyčejný a postrádají v něm nějakou zajímavou chuť. Pokud do této skupiny patříte i vy, zkuste si letos namísto mazance připravit tradiční ukrajinský kulič.

Tradiční mazanec se běžně peče z klasického kynutého těsta, obsahuje rozinky a bývá posypán plátky mandlí. Tímto lahodným a jemným pečivem ale není možné se zavděčit úplně každému, neboť některým může mazanec připadat poněkud fádní a nezajímavý. A právě pro ty je lepší připravit ukrajinský kulič – pečivo vizuálně podobné mazanci, chuťově ale poněkud odlišné.

Co je to kulič

Kulič se na první pohled od českého mazance nijak zásadně neliší, rozdíl je ale v použitých surovinách. Jde o pečivo, které se nejen na Velikonoce peče jak na Ukrajině, tak v Rusku. Přidává se do něj značné množství smetany nebo tvarohu, díky čemuž je moučník krásně vláčný a rozhodně není suchý. Dále obsahuje různé druhy kandovaného ovoce a - stejně jako mazanec - také rozinky. Kulič je krásně žlutý, protože se do těsta přidává nepatrné množství kurkumy.

Kulič se tradičně polévá bílkovou polevou anebo rozpuštěnou čokoládou. Zdroj: Shutterstock

Narozdíl od mazance se pak kulič peče ve větším množství, respektive se tradičně připravuje několik menších kuličů, aby měl každý člen domácnosti svůj vlastní. I proto se při jeho přípravě používají malé papírové formy. Lze jej ale upéct i ve zvětšené podobě jako mazanec.

Jak připravit tradiční kulič

Stejně jako mazanec, i kulič se připravuje z kynutého těsta. Postup není ale nijak náročný a zvládne ho i ten, kdo zrovna pečení nestaví na první místo v žebříčku svých zájmů.

Podrobný postup najdete ve videu:

Kvásek

V první řadě si připravte kvásek. Do menší nádoby nalijte 140 mililitrů teplého mléka, nasypte do něj 1 sáček instantního droždí, 1/4 lžičky mleté kurkumy, 1 sáček vanilkového cukru, 1 lžíci krupicového cukru a také několik lžic hladké mouky. Kvásek by měl mít podobnou konzistenci jako těsto na lívance. Nakonec nechte kvásek pracovat až zdvojnásobí svůj objem.

Těsto na kulič

Až se tak stane, do větší mísy vyklepněte 3 celá vejce a přidejte k nim také 3 žloutky. Následně do mísy přidejte větší špetku soli a 140 gramů krupicového cukru. Vejce s cukrem vyšlehejte do pěny. K vajíčkům a cukru přidejte 450 gramů nastrouhaného tvrdého tvarohu. Začněte všechno dohromady opět šlehat a do těsta přidejte 100 gramů změklého másla. Šlehejte tak dlouho, dokud se vše nespojí.

Pak vypněte mixér, do těsta vmíchejte vzešlý kvásek a také 800 gramů hladké mouky. Vypracujte hladké pevné těsto, které uložíte na teplé místo, aby nakynulo. Ideální je připravit si těsto večer a nechat jej kynout přes noc.

Do vykynutého těsta zapracujte 200 gramů kandovaného ovoce nebo rozinek a rozdělte jej na 6 stejných částí. Z každé z nich pak vypracujte malý kulič. Případně připravte jen jeden velký. Hotový kulič nechte znovu v teple alespoň 30 minut, aby ještě trochu nakynul, potřete jej rozšlehaným žloutkem a dejte péct do trouby vyhřáté na 170 stupňů. Pečte jej, dokud nebude jeho povrch krásně zlatavý, místy až lehce hnědý. Hotový kulič poprašte moučkovým cukrem, nebo jej přelijte bílkovou polevou.