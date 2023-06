Kuře na bramborách a cibuli z jednoho pekáče. Desetiminutová bleskovka k obědu

Pokud přemýšlíte, co jednoduchého a hlavně rychlého připravit k obědu, ale docházejí vám nápady, nezoufejte. Vyzkoušejte dokonalé pečené kuře na bramborách a cibuli. Kromě toho, že je nesmírně snadné na přípravu, se peče v jednom pekáčku, a tak po něm nezůstane v kuchyni ani nepořádek.

Kuřecí maso je jednou z nejoblíbenějších ingrediencí. Chutná skvěle snad na všechny způsoby, je poměrně rychle hotové a drtivá většina receptů, které jej obsahují, jsou naprosto jednoduché. Jedním z nich je i recept na kuře pečené na cibuli a bramborách.

Kuře připravte v jednom pokáčku. Když k němu přidáte brambory a cibuli, bez další práce a špinavého nádobí k němu budete mít i přílohu. Zdroj: Shutterstock

Výhody kuřecího masa

Kromě toho, že je kuřecí maso rychle hotové a dobře chutná, má jeho konzumace i pozitivní dopad na lidské zdraví. Je bohaté na vitamíny ze skupiny B a je naprosto skvělým zdrojem bílkovin, fosforu a také třeba selenu, který podporuje správnou funkci štítné žlázy a má i příznivý vliv na plodnost.

Čeho má pak kuřecí maso málo, jsou kalorie. A tak jej bez obav může pravidelně zařazovat do svého jídelníčku i ten, kdo se snaží shodit nějaká ta kila navíc. Díky zmíněným bílkovinám je pak také kuřecí maso oblíbené u jedinců, kteří se snaží budovat svalovou hmotu.

Kuřecí maso obsahuje mnohem látek, které jsou cenné pro lidské zdraví. Zdroj: Shutterstock

Kuře na cibuli a česneku

Receptů z kuřecího masa existuje snad nespočet, i tak se ale často stává, že mnozí nejčastěji zůstávají u řízků, kterých je poměrně snadné se přejíst. Až tedy příště v obchodě sáhnete po kuřeti, zkuste ho připravit na bramborách a cibuli.

Příprava kuřete

Nachystejte si jedno celé kuře, omyjte ho, osušte a dobře ho osolte jak zvenčí, tak zevnitř. Okořenit ho můžete ještě pepřem anebo případně grilovacím kořením. Pokud nechcete péct celé kuře, můžete sáhnout i po kuřecích prsech nebo kuřecích paličkách. V takovém případě bude pokrm i podstatně rychleji hotový.

Kuřecí maso dejte doprostřed pekáčku a nakrájejte si na silnější půlkolečka 4 větší cibule. 2 kilogramy brambor nakrájejte na kostičky a 4 stroužky česneku na plátky. Zeleninu společně promíchejte a pak ji nasypte do pekáčku kolem kuřete. Podlijte všechno zhruba 100 mililitry oleje a přilijte do pekáčku také 200 mililitrů vody. Pekáček přiklopte a vložte ho do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia na zhruba 60 minut. V průběhu pečení kuře polévejte výpekem. Nakonec sundejte z pekáčku víko a nechte kuře dopéct dalších 20-30 minut, aby mělo krásně vypečenou kůžičku. A můžete podávat.