Linda Hájíčková 28. 2. 2024 7:00 clock 3 minuty video

Jste milovníky smaženého Kentucky kuřete z KFC? Co byste řekli na to, že si ho můžete připravit sami doma a ještě k tomu s kvalitnějšími a zdravějšími surovinami? Opravdu je to možné! Máme pro vás totiž tajný recept, díky kterému zvládnete připravit tuto oblíbenou pochoutku i vy. Jak na to?

Pravý recept na kuře z KFC se skrývá za clonou tajemství, ale existují různé domněnky o tom, jaké přesné ingredience a postupy používají. Důležitými faktory při samotné přípravě je ovšem správná marináda a křupavá strouhanka. Vyzkoušejte následující triky, se kterými si můžete připravit kuře stejně chutné jako z vašeho oblíbeného fast foodu. Je to snadné! Připravte si sami doma kuře na způsob KFC podle jednoduchého video receptu na YouTube, na kanálu TWO FORKS: Zdroj: Youtube Příprava jogurtové marinády Marináda je prvním krokem na cestě k vynikající chuti kuřete, jako kdyby bylo připraveno přímo v KFC. Začněte tím, že smícháte například jogurt nebo kefír s kořením a bylinkami dle vašich preferencí. Můžete přidat ingredience jako je paprika, česnek, cibule, pepř a koriandr. Po pečlivém promíchání naložte maso do hotové marinády, ve které ho nechte v lednici odležet na několik hodin. close info stockcreations / Shutterstock zoom_in Připravte si kuřecí maso tak, jak ho máte rádi. Dokonale křupavá strouhanka Pokud naopak preferujete kuřecí stripsy, pak se při přípravě zaměřte na správně křupavou strouhanku, která dodá kuřeti ty správné grády. Abyste připravili perfektní strouhanku, musíte ji nejprve smíchat s kořením. Do jemné strouhanky proto přidejte sušený česnek nebo cibuli, pepř, chilli či papriku. Důležité je, aby strouhanka obsahovala dostatečné množství koření, které poskytne kuřeti bohatou chuť i křupavost. Nakonec přidejte jednu až dvě lžíce jogurtové marinády, která ve strouhance vytvoří typické kousky. Obalování kuřecích kousků Jako u klasického obalování řízků, tak i v tomto případě budete potřebovat tři různé misky. Jednu s hladkou moukou, druhou s rozšlehaným vejcem v mléce a třetí se směsí připravené strouhanky. Nakrájené kuřecí maso na menší kousky nejdříve obalte v mouce, poté ponořte do směsi vejce a mléka, a nakonec rovnoměrně obalte ve strouhance. close info Shutterstock zoom_in Tajemství šťavnatých a křehkých kuřecích stripsů spočívá v kořeněné strouhance. Smažení dozlatova Ve vhodném hrnci nebo pánvi zahřejte olej na střední teplotu. Jakmile budete mít olej dostatečně rozpálený, přidejte kuřecí kousky nebo naložené kuřecí maso, které smažte do zlatavě hnědé barvy. To potrvá přibližně 5-7 minut na každé straně. Při smažení je velmi důležité správně vychytat, kdy je kuře zevnitř řádně propečené, ale také je zároveň měkké a šťavnaté. Podávání s BBQ omáčkou Hotová kuřata můžete typicky podávat s hranolky, coleslaw salátem nebo dokonce jen tak s barbecue omáčkou. I tu si samozřejmě můžete snadno připravit doma. Stačí v misce smíchat 3 lžíce kečupu, po dvou lžících worcestrovou omáčku a melasu, po jedné lžíci hrubozrnnou hořčici a uzenou červenou papriku, lžičku mletého chilli, čerstvě vymačkanou citronovou šťávu z půlky citronu, sůl a pepř. Pak už si jen užijte lahodnou chuť domácího fast foodu připraveného přímo z vaší vlastní kuchyně. Související články close Vaření a recepty Hospodský zelný salát. Má tu správnou sladkokyselou chuť a říz. Podívejte video close Vaření a recepty I hranolky můžou být křupavé a zároveň zdravé: Hotovo za patnáct minut a bez oleje video Zdroje: lifehacker.com, pavelberky.com, fresh.iprima.cz

