Kuře pečené na bramboráku: Fantastická zapomenutá pochoutka našich babiček

Kuřecí maso i bramboráky patří mezi oblíbená jídla téměř v každé domácnosti. Pojďme tedy tyto dvě dobroty spojit dohromady a vykouzlit zázrak. Už naše babičky věděly, že právě tohle jídlo je to pravé po těžké práci.

Kuřecí maso pečené na bramboráku je jídlem, které moc lidí nezná. Je to ale škoda, protože je velmi chutné, levné, a navíc skvěle zasytí. Je tedy vhodné po náročním dni či fyzické práci. Milují ho především muži, kteří klasickým kuřetem pohrdají nebo jim přijde moc dietní a suché. V kombinaci s křupavým bramboráčkem je to ale jiná.

Bramboráky nejsou zrovna jídlo, které máte hotové za pár minut. Příprava je celkem zdlouhavá a následné smažení jakbysmet. Jednou za čas se ale každý rád obětuje, výsledek totiž stojí za to. Tedy pokud víte jak na to, aby byl bramborák na povrchu zlatý a křupavý a uvnitř vláčný a nesyrový.

Na bramboráky používejte varný typ C. Zdroj: Profimedia

Na baramboráky používejte brambory varného typu C

Na bramboráky jsou ideální brambory varného typu C. Tento typ totiž při vaření moučnatí, rozsýpá se a obsahuje větší množství škrobu. Ten totiž bramborákové těsto propojí. Brambory vždy nastrouhejte nahrubo, bramboráky pak budou vypadat roztřepeně a budou mít křupavé okraje. Z nastrouhaných brambor důkladně vymačkejte vodu.

Trikem pro dokonalé bramboráky je to, na čem je smažíte. Asi vás nepřekvapí, že nejvhodnější je sádlo. To totiž jídlo krásně ovoní. Pokud budete bramboráky smažit, vždy na střední teplotě. Pokud byste je smažili na nízké, nebyly by křupavé, ale nasákly by tukem.

Skvělé jsou bramboráky smažené na sádle. Zdroj: Malgorzata WI / Shutterstock.com

Kuře pečené na bramboráku

My si dnes připravíme bramboráky trochu jinak. Pečené v troubě a s kuřetem.

V receptu na kuře pečené na bramboráku budete potřebovat 8 ks kuřecích paliček, 5 ks brambor, 250 g anglické slaniny, 2 cibule, 3 vejce, 3 housky z předešlého dne, 100 ml mléka, 1 lžičku soli, 1 lžičku majoránky, 1 lžičku drceného kmínu, koření na kuře, 50 g másla a 4 lžíce oleje.

Nejprve si oloupáme brambory, nastrouháme a vymačkáme přebytečnou vodu. Nezapomeneme osolit. Na pánvi si pak rozehřejeme olej, na kterém osmažíme cibulku, slaninu a přidáme k bramborám.

Nakrájíme si housky na kostičky a namočíme je do mléka. Mléko následně vymačkáme a také přidáme k bramborám. Okořeníme a přidáme vejce. Vypracujeme těsto, které rozprostřeme na plech a na něj položíme kuřečí paličky nebo čtvrtky. Ty předtím okořeníme směsí na kuře a zprudka orestujeme na troše tuku na pánvi, aby se maso "zátáhlo" před pečením v troubě a uchovalo si svoji šťavnatost.

