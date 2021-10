Kuřecí prsa a křidélka v pikantní medové omáčce. Tenhle recept nemá konkurenci

Snad s ničím jiným si pikantní sladké omáčky nerozumí více než s kuřecím masem. Ať už jde o křidélka, stehýnka nebo prsa, marináda jim dodá tu správnou a lahodnou chuť, po které se budou všichni milovníci masa olizovat až za ušima. Maso lze připravovat jak na pánvi, tak v troubě, a celý proces stojí jen minimum práce. Výsledek je pak úžasný.

Pečená křidélka patří k těm nejjednodušším pokrmům vůbec. I u jejich přípravy je však třeba dávat pozor na několik bodů, aby byla chuť co možná nejlepší. U kuřecích prsou je pak vyžadována ještě větší ostražitost, neboť právě maso z prsou se mnohem snadněji vysuší. Postupů existuje nepřeberné množství, mnozí se však shodnou na tom, že kuřecí maso chutná nejlépe pečené či smažené v medové pikantní omáčce. Zkuste si křidélka či prsa připravit podle osvědčeného receptu, kterému dominuje křupavost a šťavnatost zároveň, hlavně ale naprosto božská chuť.

Pečení kuřecích křidélek

Pro kuřecí křidélka je typické pečení, u prsou je lepší je smažit na pánvi, kde se dá mnohem snadněji hlídat stupeň jejich propečení. Na křidélkách se nachází mnoho kostí, což může být pro mnohé při konzumaci poněkud nekomfortní. Základem tedy je, aby maso od kostí přímo odpadávalo, a tak měl strávník u oběda či večeře co nejméně práce. I proto je lepší, když dáte křidélka napřed jen lehce osolená a opepřené péct do trouby zcela bez marinády, která by se v průběhu pečení mohla připalovat.

Připravte si tedy křidélka, osolte, opepřete, můžete přidat i například červenou papriku či špetku chilli, a vložte je do předem vyhřáté trouby na 120 °C asi tak na dvě hodiny. Během tohoto pomalého pečení se z nich vyškvaří všechen tuk, kůže se krásně vypeče a maso zároveň dobře změkne. Až poté je obalte v marinádě a vložte na pár minutek znovu do trouby, aby mohla marináda zkaramelizovat a vytvořit lahodnou krustu.

Kuřecí prsa raději na pánev

Zatímco kuřecí křídla se hodí spíše do trouby, na prsa si vezměte pánev. V troubě by bylo poměrně složité odhadnout tu správnou chvíli, kdy si ještě uchovala lahodnou šťávu, a kdy jsou už kompletně vysušená. I když není plná šťavnatost kvůli marinádě zcela stěžejní, křehké maso bude při konzumaci jistě chutnější. Při smažení kuřecích prsou v marinádě se prsa nijak nepředpékají a rovnou se obalují v omáčce a smaží. Příprava je v tomto případě mnohem snazší než u křidélek.

Kuřecí křidélka v pikantní medové omáčce

Budete potřebovat:

1,5 kilogramu kuřecích křídel

sůl

2 lžíce oleje

5 lžic sójové omáčky

1 lžička sušeného česneku

1 lžička sladké mleté papriky

1/2 lžičky chilli

2 lžíce medu

3 lžíce kečupu

1 lžíci citronové šťávy

Postup:

Jak již bylo zmíněno, při pečení křidélek můžete uplatnit dva způsoby.

Pečení křidélek v marinádě:

Předehřejte troubu na 180 stupňů, kuřecí křídla omyjte, osušte a osolte. V menší nádobě si připravte marinádu tak, že smícháte olej, sójovou omáčku, sušený česnek, sladkou mletou papriku, chilli, med, kečup a citronovou šťávu. Poté marinádou zalijte křídla a nechte je v lednici marinovat alespoň 10 minut. Ideálně však 2 hodiny a v úplně nejlepším případě přes noc.

Poté křídla přemístěte na plech vyložený pečicím papírem tak, aby se nepřekrývala, plech přikryjte alobalem a pečte zhruba 60 minut.

Pečení křidélek nasucho s následným zapékáním s marinádou:

Osušená a nasolená křidélka vložte do trouby předehřáté na 120 °C na dvě hodiny. Až poté je z trouby vyjměte, potřete připravenou marinádou, v troubě zvyšte teplotu na 200°C a nechte asi 10 minut dopéct, aby marináda zkaramelizovala.

Kuřecí prsa smažená v pikantní marinádě

Budete potřebovat:

1 kilogram kuřecích prsou

1/3 hrnku kukuřičného škrobu

Na marinádu:

1 šálek vody

5 lžic sójové omáčky

1 lžíci prolisovaného česneku

1/4 hrnku cukru

2-3 lžíce medu

2 lžíce kukuřičného škrobu

2 lžíce vody

1/2 lžičky chilli

Kuřecí maso omyjeme, osušíme, nakrájíme na větší kostky a zlehka osolíme. Připravíme si marinádu. V menším hrnci smícháme šálek vody, sójovou omáčku, česnek, cukr a med. Přivedeme k varu, stáhneme plamen a asi minutu necháme probublávat. Poté si v šálku smícháme škrob s vodou a vlijeme k marinádě. Krátce povaříme, dokud marináda nezhoustne.

Poté si vezmeme sáček, vložíme do něj nakrájené maso a zasypeme škrobem. Vše pořádně propracujeme, aby se maso ze všech stran obalilo ve škrobu.

Na pánvi si rozehřejeme trochu oleje a přidáme maso. Ze všech stran jej dobře osmažíme a zalijeme připravenou marinádou a znovu opékáme, dokud se marináda trochu nezredukuje a neulpí na mase. Podáváme s rýží.