Kuře na paprice podle Punčocháře: Má luxusní vylepšení s čerstvou paprikou

Kuře na paprice je stálicí v české kuchyni ve všech ročních obdobích a nikdy se nepřejí. Zvlášť, když původní recept lze neustále vylepšovat, třeba tak, jak to dělá šéfkuchař Jan Punčochář. Nechte se jím inspirovat také.

Lahodná kombinace šťavnatého kuřete a nasládlé jemně pikantní omáčky, to je kuře na paprice. I když se vzhledem k frekvenci, s jakou jej zařazujeme do našeho jídelníčku, může zdát, že jde o český vynález, není tomu tak. V případě lahodného kuřete na paprice se jedná o dědictví z Maďarska, tady mu dodávala skvělou chuť pověstná maďarská paprika, jež patří do základu omáčky.

Kuře na paprice podle Jana Punčocháře

Kuře na paprice je typická omáčka s jíškovým základem. Vzhledem k moderním trendům a tomu, jak se neustále hlásí o slovo zdravá strava, je možné udělat kuře na paprice i malinko jinak. A to s menším množstvím mouky. Za to s čerstvou zeleninou.

Jak na luxusní verzi kuřete na paprice, se podívejte na video skvělého Jana Punčocháře:

Do tohoto receptu se vyplatí pořídit celé kuře. Poohlédněte se po lepším, farmářském, rozdíl poznáte nejen v chuti výsledného pokrmu. Kuře rozbourejte na jednotlivé porce a skelet si nechejte, využijete jej dál. Jednotlivé porce kuřete osolte z obou stran a opečte je na pánvi dozlatova. Mezitím si nakrájejte nadrobno oloupanou cibuli. Do hlubšího hrnce vlijte trochu oleje vhodného na smažení, takže panenský olivový nechte raději do salátu, a orestujte na něm cibuli. Do základu cibule vhoďte tři bobkové listy a snítku čerstvého tymiánu.

Kuře na paprice není na suroviny nijak náročné. Zdroj: shutterstock

Trik s čerstvými paprikami

Vezměte tři kusy červené papriky, překrojte podélně na půl a zbavte je jádřinců. Dozlatova opečené kuře vyndejte z pánvičky a místo nich na výpek vyskládejte přepůlené očištěné papriky. Opékejte je, dokud se na slupce neobjeví puchýřky a papriky nebudou krásně měkké. Jakmile je cibulka do hněda, zaprašte 50 gramy sladké papriky, míchejte rychle a klidně snižte plamen. Paprika se ráda připaluje a hořká omáčka by příliš parády neudělala. Přidejte lžíci másla a lžíci hladké mouky a vymíchejte jíšku. Zalijte přiměřeným množstvím vody, do základu vložte opečené kuře a část opečených paprik. Pár kousků paprik ponechte stranou na později.

Papriky opečte na pánvi, nebo je můžete dát do trouby pod gril. Zdroj: shutterstock

Závěrečné úpravy

Omáčku vařte, dokud kuře nebude hotové. Zabere to asi půl až tři čtvrtě hodiny. Jakmile je kuře uvařené, opatrně všechny kousky vyndejte z kastrolu. Kuře hledejte v omáčce opravdu pečlivě, abyste později nerozmixovali spolu se zeleninovým základem i maso. Omáčku dolaďte 2 decilitry smetany ke šlehání a 100 gramy Crème fraîche. Znovu promixujte a nechte ještě provařit. Podle chuti přidejte sůl a pepř. Vraťte kuře zpět do hrnce, aby se v omáčce prohřálo.

Dokonalá příloha

Přílohy ke kuřeti na paprice jsou různé. Někdo ji miluje s knedlíkem, někdo omáčku zase podává s kolínky či bulgurem. Vyzkoušet můžete i netradiční přílohu. Čerstvé těstoviny typu fettuccine uvařte dle návodu na obalu a sceďte. Na hlubší pánvi rozehřejte kostičku másla, vhoďte fettuccine a nechte je máslem krásně obalit. Na závěr je zasypejte čerstvou petrželkou najemno nasekanou. Servírujte spolu s kuřetem na paprice, a to ozdobte ještě zbylou opečenou nakrájenou paprikou.

