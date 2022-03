Kuře na paprice pro začátečníky: Nejjednodušší způsob zvládne každý

Kuře na paprice patří k těm nejlepším pokrmům, které z Maďarska rychle prosákly do české kuchyně, a možná právě proto má spousta méně zkušených kuchařů respekt z jeho přípravy. Kuře na paprice je označováno za pokrm, který je poměrně složité uvařit. Není to ale tak úplně pravda. Přestože lze dohledat celou řadu postupů, jež vyžadují jisté kulinářské dovednosti, existuje i mnoho těch, které levou zadní zvládne i úplný začátečník. A výsledná chuť pokrmu je přitom naprosto úžasná!

Česká kuchyně nabízí mnoho pokrmů, které nemají konkurenci a spousta lidí na ně nedá dopustit. Vedle svíčkové na smetaně, knedlo vepřo zela nebo tradičního smaženého řízku je to také kuře na paprice, které vyniká svou úžasnou chutí. Byť původem pochází z Maďarska, stejně jako například guláš si i tento pokrm rychle našel své čestné místo v českých kuchařkách. Připravit jej ale může být poměrně tvrdým oříškem a do vaření této lahůdky se tak pouští stále méně a méně lidí. Jeden recept se ale od ostatních velmi liší. A to hlavně v jednoduchosti, která se zalíbí i těm méně zkušeným kuchařům.

Sáhněte raději po pravé maďarské paprice. Má výraznější barvu i chuť. Zdroj: Shutterstock

Ingredience na kuře na paprice

Hlavní součástí tohoto známého pokrmu je, jak už název napovídá, kuře a také mletá sladká paprika. Pokud se rozhodnete jej uvařit, sáhněte spíše po kuřecích stehnech, které dodají omáčce mnohem více chuti než například kuřecí prsa. Co se týče dalších ingrediencí, jako jsou paprika anebo smetana, v obchodě vyberte jejich kvalitnější varianty. Smetanu vezměte tučnější, ideálně třicetiprocentní a výše. Papriku pořiďte například maďarskou. Ta totiž celý tento pokrm pozvedne na mnohem vyšší úroveň.

Kuře na paprice pro úplné začátečníky

Kuře na paprice si skvěle rozumí s bramborovými noky. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 kilogram kuřecích stehen

1 velkou cibuli

1 vrchovatou lžíci mleté červené papriky

200 mililitrů smetany ke šlehání

1 lžíci hladké mouku

500 mililitrů vody

sůl

pepř

olej

Postup:

Kuřecí stehna si omyjeme a osušíme papírovou utěrkou. Ve velkém hrnci si rozehřejeme asi dvě lžíce oleje a následně na něm orestujeme najemno nakrájenou cibuli. Přidáme do hrnce kuřecí stehna a z každý strany je zlehka osmažíme. Poté je zasypeme červenou paprikou, kterou necháme jen krátce rozvonět, jinak by mohla zhořknout, a nalijeme do hrnce vodu. Obsah hrnce osolíme a opepříme a necháme maso pod pokličkou vařit, dokud není měkké (cca 45 minut).

Poté maso vyjmeme z hrnce a omáčku dokončíme. Nalijeme do ní polovinu smetany a pokud se během vaření vypařila značná část vody, tak dolejeme i ji. Omáčku přivedeme k varu. V menší míse si rozmícháme mouku se zbytkem smetany a také asi dvěma lžicemi omáčky. Směs pak postupně přiléváme do omáčky do doby, než bude omáčku tak akorát hustá. Během toho omáčku mícháme metličkou, aby nevznikly hrudky. Nakonec ji ještě tyčovým mixérem rozmixujeme, aby v ní neplavaly kousky cibule.

Maso obereme od kostí a vrátíme jej do omáčky. Můžete ho nechat i vcelku, ale pokud máte v plánu omáčku servírovat dětem, jistě ocení, že s celým stehnem nebudou muset na talíři zápasit. Omáčku dochutíme podle potřeby a můžeme podávat. Ideálně s houskovým knedlíkem, bramborovými noky anebo rýží.

TIP: Kdo má rád výraznější chuť omáčky, může ji ještě v úplném závěru dochutit zhruba jednou lžicí citronové šťávy.