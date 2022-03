Kuře na paprice pro začátečníky: Vynikající recept, který nezkazí ani dítě

Kuře na paprice milují děti a dospělí, proto není nikdy brzy je naučit, jak si toto oblíbené české jídlo uvařit. Jemné a křehké masíčko se smetanovou omáčkou a knedlíkem sice není pro žádné dietáře, ale kdo by jednou za čas této dobrotě odolal.

Kuře nebo slepice na paprice jsou jídla, která představují dětství mnoha z nás. Vybavíme si babičku s hrncem lahodné smetanové omáčky a mísou kouřících knedlíků. Prostě velkolepá nedělní hostina.

Naučte své děti vařit kuře na paprice. Sami uvidíte, že když budou jídlo připravovat s vámi, bude jim i více chutnat. Máme pro vás recept pro úplné začátečníky, podle něhož zvládnou uvařit kuře na paprice i děti.

Možná to nevíte, ale i když je kuře na paprice v Čechách velmi populární, pochází z Maďarska. Nazývá se tam kuřecí paprikáš. V 19. století ho znali už po celém Rakouském císařství, kde se nazýval Paprikahendl. Následně se toto jídlo dostalo k nám, kde jsme si recept upravili a přijali za svůj.

Kuřecí stehna jsou ideální. Zdroj: Shutterstock

Tradiční přílohou jsou knedlíky nebo těstoviny

Většinou se kuře na paprice servíruje s knedlíkem, těstovinami, ale někdo ho jí i s rýží či bramborem. Na Slovensku zase nedají dopustit na halušky, které jsou podobné i maďarské příloze nokedli. Jde o nočky, které ale nejsou na rozdíl od halušek z brambor, ale jen z mouky a vajíček.

Do omáčky jsou ideální kuřecí stehna. Nejsou tak suchá jako prsa, ale i přesto jsou dietní, křehká, chutná a navíc šťavnatá. Pokud neholdujete kuřecímu, můžete si připravit alternativu i ze slepice, vepřového, krůtího nebo třeba králičího masa.

Pamatujte, že k tomu, aby bylo jídlo dokonalé, nikdy nesmíte nechat při restování papriku připálit. Zhořkla by a tím i celá omáčka.

K zahuštění omáčky potřebujete jíšku. Zdroj: Karpenkov Denis/Shutterstock.com

Rychlý a snadný recept na kuře na paprice

Nyní si pojďme připravit rychlé kuře na paprice, které zvládnou i děti. Připravte si 1/2 kg kuřecího masa, ideálně stehýnek, 1 lžíci červené papriky, 1 velkou cibuli, hladkou mouku, 200 ml smetany na šlehání, sůl, pepř a olej.

Začněte tím, že maso pořádně omyjete. Zpěňte cibulku a na ni vložte maso. Zarestujte a zaprašte mletou paprikou. Podlijte vodou nebo vývarem. Osolte a opepřete. Duste pod pokličkou doměkka, než se maso začne rozpadat. Vyjměte ho z omáčky a oberte od kosti. Než maso vrátíte do omáčky, nejprve si ji dokončete a to tak, že do ní nalijete polovinu smetany, dolijete vodou a přivedete k varu.

Ve zbytku smetany rozšlehejte mouku a vlijte ji do vroucí omáčky. Důkladně metličkou rozšlehejte, abyste neměli v omáčce hrudky. Pokud by se tam nějaká přece jen vyskytla, rozmixujte ponorným mixérem. Dále ještě povařte, aby se ztratila chuť mouky a pak do omáčky vraťte maso. Dosolte, opepřete a klidně přidejte půl kostky bujónu, pokud jste nedávali vývar, ale jen vodu.

Zdroj: www.toprecepty.cz, www.jimeto.cz, www.recepty.cz