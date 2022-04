Kuře na soli: Pamatujete nejlepší retro recept z osmdesátek?

Když se na přelomu 70. a 80. let minulého století dostal do tehdejšího Československa recept na kuře na soli, snad nikdo ho pak jistou dobu nepekl jinak. V průběhu času se ale na tento klasický postup zapomnělo a dnes spousta lidí neví, co kuře na soli vlastně je a jak vůbec chutná. Vraťte se zpátky do minulosti a nechte se okouzlit chutí, kterou před 40 lety vychvaloval do nebes snad každý Čechoslovák. Upéct kuře na soli je až směšně jednoduché.

V dobách socialismu lidé neměli přístup k exotickým surovinám, a tak museli pracovat s tím, co bylo. Čas od času se u některých objevila touha s jídlem experimentovat, ale možnosti byly omezené. I proto se zřejmě tenkrát zrodil v té době velmi netradiční recept na kuře na soli. Ten je ve své podstatě neuvěřitelně jednoduchý. Stačí do pekáče nasypat jeden kilogram soli, rozprostřít ho a následně do soli položit celé kuře. Postup se takřka okamžitě stal velmi populárním. Takto upečené kuře je krásně šťavnaté, tak akorát slané a podle mnohých chutná zcela totožně jako kuře grilované na otevřeném ohni.

Jak upéct kuře na soli

I když je pečení kuřete velmi jednoduché, je třeba dbát na několik pokynů. I přes snadnost receptu je totiž možné narazit na několik problémů. Tím nejzásadnějším je, že ani po poměrně dlouhé době, kterou maso stráví v troubě, nemusí být úplně dobře propečené. V mnoha receptech se kuře peče při 200 stupních Celsia asi hodinu a půl. Po této době má krásnou barvu a vypadá, že je dokonale upečené. Když ale pracujete s větším kuřetem, je dost možné, že bude zvenku nádherně zlatavé, ale uvnitř bude stále syrové. Kupte raději maso o hmotnosti zhruba 1000 gramů a kuře pečte jen na 180 °C. Celý proces pak trvá o několik desítek minut déle, rozhodně je ale výsledek podstatně uspokojivější.

Další věcí, která stojí za zmínku, je absence jakékoliv šťávy, respektive výpeku. Upečené kuře na soli je sice šťavnaté, ale vzhledem k soli, na níž v troubě sedí, v pekáčku po upečení není absolutně žádná šťáva, kterou byste si na talíři mohli kuře polít. Rozhodně se tedy vyplatí k masu připravit nějakou domácí salsu nebo majonézu.

Kuře na soli

Budete potřebovat:

1 celé kuře

1 kilogram soli

Postup:

Jeden kilogram soli nasypeme do pekáčku a rozprostřeme ji po celém dnu. Pekáček se solí vložíme do trouby vyhřáté na 220 stupňů a necháme sůl asi 10-15 minut pořádně rozpálit. Mezitím si očistíme a opláchneme kuře a osušíme ho papírovou utěrkou. Zevnitř ho lehce osolíme a stehna svážeme kuchyňským provázkem. Potom jej položíme do horké soli a teplotu v troubě snížíme na 180 stupňů. Kuře pak necháme bez jakéhokoliv zásahu péct asi tak 120 minut. Po upečení jej v oblasti prsou rozkrojíme, abychom se přesvědčili, že je řádně propečené.

Když je kuře hotové, vyjmeme ho z pekáčku a zbavíme jej kůže, kterou leželo na soli. Vzhledem k extrémně slané chuti je totiž nepoživatelná. Maso servírujeme například s rýží, vařeným bramborem anebo zeleninovým salátem. Na talíři jej skvěle doplní také salsa nebo barbecue omáčka.