Večeře z jedné pánve: Křupavé kuře na zelenině podle mistra kuchaře je lahůdka

Chutné a šťavnaté, přesto nenáročné a hotové v jedné pánvi. Nekomplikujte si život složitým vařením, zkombinujte zajímavé chutě a vyzkoušejte nový recept, který potěší všechny strávníky u stolu. Kuře na zelenině z jedné pánve si oblíbí každý.

www.foodandwine.com, fresh.iprima.cz

Kuře a zelenina z jedné pánve

Také se občas trápíte při pomyšlení na večeři? Kdo by to byl řekl, že plánování jídla může zavést dospělého člověka do nesnází. Naštěstí je na internetu spousta různých nápadů, receptů a způsobů přípravy jídel, o kterých se vám ani nezdá. Jednou z velikých předností internetu je také to, že zde naleznete komplikované delikatesy různých cizokrajných kuchyní i jednoduché rychlovky, na které seženete ingredience kdekoli kdykoli.

Také kuřecí stehna na zelenině se sladce pikantní omáčkou patří k receptům, které se z jídelníčku neztratí díky plné chuti šťávy ze zeleniny i kuřete.

Sladká chilli omáčka

Tato omáčka je oblíbená po celém světě a pochází z Thajska. Můžete se setkat s různými výrobky, které se liší sladkostí i pikantností. V zásadě je omáčka vyrobena z pálivých papriček, cukru, octa, česneku, případně dalších dochucovadel. Je zajímavá také tím, že je poměrně univerzální. Sladkokyselá chilli omáčka je výborným doplňkem k mnoha pokrmům. Používá se jako dip, marináda, nebo přísada do jídel připravovaných ve woku, omáček, salátů, hamburgerů a mnoha dalších jídel.

Pokud omáčku nekupujete, můžete si ji také doma připravit. Do rendlíku dejte 225 g bílého cukru, 250 ml vody, 125 ml rýžového nebo bílého octa, 3 nasekané stroužky česneku, 4 velké červené chilli papričky, které jste očistili, omyli a nasekali na velmi jemné kousky. Toto vše společně povařte zhruba 12 minut, rozmixujte tyčovým mixérem a na závěr přidejte 1 a půl lžíce kukuřičného škrobu rozmíchaného ve 2 lžicích studené vody. Promíchejte, nechejte ještě 3 minuty provařit a plňte do sklenic.

Sladkou chili omáčku můžete připravit i doma. Zdroj: Profimedia

Kuře na medu a citronu se sojovou omáčkou

Pokud holdujete sladkokyselým jídlům, určitě také oceníte kuřecí stehna na česneku a jarní cibulce se sójovou omáčkou, medem a troškou citronové šťávy. V tomto receptu je nutné dobře vybalancovat sladkokyselost omáčky, buďte proto s citronovou šťávou raději opatrní. Poměry jsou zhruba tyto. Na šest až osm kuřecích stehen budete potřebovat čtvrt hrnku medu, čtvrt hrnku sójové omáčky a šťávu ze dvou citronů.

Osolené a opepřené kuře osmahněte stejně jako v předešlém receptu, otočte a následně přelijte omáčkou z vyjmenovaných ingrediencí. Poté pečte v troubě zhruba 50 minut na 150 °C a občas kontrolujte. Omáčka udělá krásnou glazuru a nesmí začít příliš tmavnout a karamelizovat.

Medo-citronové kuře se hodí k rýži nebo různým nudličkám. Ač se může zdát, že je těch výrazných chutí docela dost, tento recept je oblíbený i u dětí.