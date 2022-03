Lahodné kuře s božskou nádivkou podle Zdeňka Pohlreicha

Víte, co si jako malý kluk přával mistr gastronomie Zdeněk Pohlreich k narozeninám? Měl vždy jedno jediné přání, a to klasické kuře s nádivkou. Upečte si kuře právě podle jeho receptu a okouzlíte dokonalým rodinným obědem. Určitě sklidíte úspěch, protože maso zůstane dokonale šťavnaté.

Jistě potvrdíte názor, že není nic horšího, než špatně ochucená a blátivá nádivka. Naplňujte proto kuře s láskou k chuti, a ne s pocitem obžerství. Břišní dutinu drůbeže plňte nádivkou vždy zlehka, aby nebyla nacpaná k prasknutí. Nejlepší nádivka se totiž nenachází jen uvnitř kuřete, ale hlavně těsně pod kůží. Máme pro vás kromě receptu i bezva tip šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.

Nádivka dodá kuřeti ty správné grády

Víte, jaká je největší výhoda nádivky? Je to její výroba, která je velmi jednoduchá a máte ji vmžiku hotovou. Základem je starší bílé pečivo pokrájené na kostičky, žloutky a bílky, smetana, sůl a pepř. Pak přicházejí na řadu dochucovací záležitosti, a to jsou především čerstvé nebo suché bylinky. Dodají nádivce osvěžující nádech. V tomto případě vsadil šéfkuchař na čerstvou, najemno nasekanou petrželku. Máte rádi šunku? Můžete si ji nakrájet na kostičky a přidat ji do nádivky. Bílky oddělte, protože z nich budete šlehat sníh. Nemusí být naprosto tuhý, ale spíše nadýchaný. Nádivku je nejlepší namíchat rukama, protože do sebe jednotlivé ingredience pěkně zapracujete. Jak řekl sám Zdeněk Pohlreich: „Je máloco tak dobrého, jako je nádivka, kterou si vyndáš z pečeného kuřete. Jak je to nasáklé hezky tou šťávou.”

Zdeněk Pohlreich prozradil trik

Většina z nás vkládá nádivku dovnitř kuřete, do jeho břišní dutiny. V čem tedy spočívá tajemství jednoho z králů všech gurmánů? Díky němu budou během pečení kuřecí prsa ochráněna tak, že zůstanou krásně šťavnatá. Jak na to? Položte kuře prsy vzhůru a opatrně vsuňte ruku mezi prsní maso a kůži. Pomalými pohyby postupně oddělte kůži od prsou a buďte pozorní, abyste kůži nikde zbytečně neprotrhli. Vznikne vám kapsa, kterou naplníte také nádivkou. Vůbec se nemusíte zaobírat nějakým svazováním nebo připíchnutím, není to potřeba. V nádivce je totiž vejce, které se působením tepla stává dokonalým lepidlem. Zbylou nádivku dejte do břišní dutiny.

Víte, jaká je největší výhoda nádivky? Je to její výroba, která je velmi jednoduchá a máte ji vmžiku hotovou. Zdroj: shutterstock.com

Než začnete péct

Připravte si dle velikosti kuřete pekáček či zapékací mísu. Raději pečte v zapékací míse než na plechu, protože vám bude z kuřete vytékat chutná šťáva.

Před tím, než vložíte kuře do předehřáté trouby, nezapomeňte, že by se mělo ochutit i zvenku. Celé kuře dostatečně osolte i opepřete. Po upečení pak nechte kuřátko chvilku odpočinout.

Potřebné ingredience:

1 svazek čerstvé kadeřavé petrželky

1 kuchyňské cibule

150 g másla

200 ml smetany

4 vejce

4 baby kuřátka

4 starší housky

muškátový oříšek

mletý černý pepř

kuchyňská sůl

Nejlepší nádivka se totiž nenachází jen uvnitř kuřete, ale hlavně těsně pod kůží. Zdroj: shutterstock.com

Recept na nádivku

V troubě opražte dozlatova nasucho housku nakrájenou na kostičky. Nasekejte si cibulku najemno a zpěňte ji na másle. Přisypte předem nasekanou petržel, žloutky a smetanu. Následně smíchejte s houskou, osolte, opepřete a dochuťte muškátovým oříškem. Nakonec přidejte sníh z bílků. Kuře pořádně osolte a naplňte připravenou nádivkou. Pečte v troubě rozpálené na 200 °C dozlatova.

