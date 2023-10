Kuře připravené na divoko ohromí nejen svou nádhernou vůní, ale především vynikající chutí, kterou má na svědomí vybrané koření na zvěřinu. Připravte si tento oblíbený pokrm ze socialismu. Není na tom nic složitého a pochutná si celá rodina!

Při vzpomínce na časy minulého režimu si mnoho lidí vybaví chvíle rodinných setkání u jednoduchých, avšak chutných jídel. Jedním z těchto kulinářských pokladů, který si získal srdce mnoha, bylo kuře a la bažant. Tradiční český pokrm, který naši dědové a babičky připravovali s láskou. Pojďte spolu s námi na malou cestu do minulosti a objevte recept na toto nostalgické jídlo, které vás svým úžasným aroma a chutí mile překvapí.

Podívat se můžete také na videorecept Josefa Holuba na YouTube, který kuře na způsob bažanta peče v hrnci:

Špek je základ

Pokud chcete připravit identické kuře á la bažant, jako to dělali dříve za socialismu, bez prošpikování to zkrátka nepůjde. Použít můžete uzený špek nebo slaninu. Prošpikování pomůže masu změknout, promastí ho, a ještě se podepíše na výsledné chuti. Stačí do masa udělat pár vpichů nožem a vsunout do nich kousky špeku či slaniny.

close info Shutterstock zoom_in Uzená slanina nebo špek dodá kuřeti tu správnou chuť.

Orestování v pekáči

Nejdříve si oloupejte dvě cibule, které spolu se 150 g slaniny nakrájejte na kostičky. Obě ingredience vložte do pekáče spolu s máslem, 4 bobkovými listy, 8 kuličkami nového koření, 10 kuličkami jalovce a lžičkou sušeného rozmarýnu. Na mírném plameni vše restujte dohromady asi 10 minut. Během toho se začnou uvolňovat veškeré vůně a chutě.

Prošpikovaná 4 kuřecí stehna stačí pouze lehce osolit, jelikož špek je slaný dost. Připravená stehna vložte poté do pekáče k základu, podlijte trochou vody a přiklopené vložte do předem vyhřáté trouby na 200 °C. Doba pečení vám zabere 40 minut, přičemž během toho maso obraťte a ke konci pekáč nechte odkrytý, aby se kůže na kuřeti krásně dopekla.

Další koření, které dodá nádech divočiny

Mateřídouška : Neboli divoký tymián je aromatická bylinka, která je oblíbená při dochucování pokrmů s divočinou. Dodává svěžest a vůni.

: Neboli divoký tymián je aromatická bylinka, která je oblíbená při dochucování pokrmů s divočinou. Dodává svěžest a vůni. Muškátový oříšek : Muškátový oříšek je dalším kořením, které se často používá při přípravě pokrmů s divočinou. Má bohatou a kořeněnou chuť.

: Muškátový oříšek je dalším kořením, které se často používá při přípravě pokrmů s divočinou. Má bohatou a kořeněnou chuť. Nové koření: Toto koření je hojně používáno při přípravě pokrmů s divočinou a přidává pikantní chuť.

Pečení v troubě

Kombinace těchto divokých bylin a koření může vytvořit vynikající a bohatou chuť při přípravě kuřete a la bažant. Experimentujte s různými kombinacemi, abyste dosáhli toho správného podtónu, který vám bude chutnat.

Doladění omáčky

Jakmile budete mít maso upečené, vyjměte ho z pekáče, který přesuňte zpět na plotnu, a maso nechte v teple trouby. Z pekáče zprudka vyduste tuk a poté přidejte do omáčky trochu hladké mouky. Přilijte vodu, kterou s moukou pečlivě rozmíchejte, a nechte vařit 30 minut. Hotové maso vraťte do pekáče k omáčce a prohřejte ho.

close info Shutterstock zoom_in Ke kuřeti á la bažant se nejvíce hodí pravý domácí bramborový knedlík.

S čím kuře á la bažant servírovat?

Ke kuřeti á la bažant se kdysi podávaly pouze bramborové knedlíky, ale přidat můžete také červené zelí. Neuděláte však chybu ani s bramborovou kaší, vařenými kroupy nebo dokonce dušenou rýží. Kuře je jedno z mála druhů mas, ke kterému se hodí opravdu každá příloha.

Zdroje: toprecepty.cz, ceskazceska.cz, jaktak.cz