Pečení v solné krustě: zkuste kuře, maso i ryby. Je to skvělý způsob přípravy

Pokud jste o tomhle receptu zatím jenom slyšeli, ale nikdy ho nevyzkoušeli, pak je na experimentování zimní období ten nejlepší čas. Každý se rád zakousne do šťavnatého horkého masíčka.

Potřebujete:

1 kuře o váze asi 1,8 kg

půl svazku čerstvého tymiánu

5 stroužků česneku

60 ml olivového oleje

1 malý citron

sůl a pepř

Na krustu:

2 kg soli

4 bílky

půl svazku čerstvého tymiánu

kůra z 1 citronu

drcený černý pepř

60 ml vody

Způsob pečení v solné krustě pochází ze Španělska. Zdroj: Alena Hrbková, Foodstyling Klára Zíková

Kuře zvenku i zevnitř důkladně utřete papírovou utěrkou. Polovinu tymiánu, 1 stroužek česneku, olej, sůl a pepř rozmixujte na hladkou pastu. Tu vetřete kuřeti do břišní dutiny a pod kůži – nadzvedněte ji u krku a prsty pod ni zajeďte, dávejte ale pozor, ať se nepotrhá. Jakmile by se později dostala sůl k masu, přesolila by ho. Citron omyjte a propíchejte vidličkou. Vložte ho do břišní dutiny, přidejte zbylý česnek a svažte kuřeti nohy, aby náplň nevypadla.

Do mísy vsypte sůl, přidejte najemno nasekaný tymián, citronovou kůru, pepř, bílky a vodu a promíchejte. Solná směs by měla mít konzistenci mokrého písku a měla by držet pohromadě. Směsí vystelte dno zapékací nádoby, vrstva by měla být vysoká asi 2 cm. Položte na ni kuře a pokryjte ho zbylou solí, měla by kuře kompletně zakrýt.

Troubu předehřejte na 200 °C a pečte kuře asi 2 hodiny. Pak ho vyjměte z trouby a nechte 15 minut odpočinout, aby se ustálila šťáva. Nakonec v jednom místě jemně rozbijte krustu (dobře to jde paličkou od hmoždíře) a postupně ji odlámejte. Až budou větší kousky pryč, oprašte zbylou sůl třeba štětcem. Důležité je nepoškodit kůži, aby se sůl nedostala do kontaktu s masem. Není to těžké, během pečení sůl kůži vysuší, a tak by měla být poměrně pevná, stačí nepostupovat zbrkle. Nakonec kuře potřete rozpuštěným máslem s tymiánem.?

Tipy naší kuchařky:

„Už v obchodě vybírejte takové kuře, které má neporušenou kůži. I malá trhlinka se totiž pečením roztáhne a maso se pak příliš prosolí. Ideální je kuře z farmy nebo v bio kvalitě, to mívá kůži neroztrhanou a dostatečně pevnou.“ Upéct takhle můžete i ryby, hodí se skoro všechny, nejlepší je, když je do krusty dostanete v celku. Zkuste pražmu, okouna nebo mořského vlka. Délka pečení závisí na velikosti ryby, na jednu rybu potřebujete asi půl kila soli, tři bílky a dvacet minut pečení. Jehněčí kýtu prošpikujte česnekem a rozmarýnem, jemně opepřete a osolte. Ze tří velkých bílků ušlehejte sníh a smíchejte s kilem soli. Obalte kýtu a dejte ji do trouby rozpálené na 175 stupňů. Péct se bude asi hodinu. Po rozbití krusty ji ještě na pánvi orestujte. Brambory vybírejte menší a stejně velké. Formu vytřete česnekem a pomažte olejem, na dno můžete nasypat rozmarýn. Pak na ni hustě vedle sebe naklaďte nerozkrájené, jen dobře očištěné, omyté a osušené brambory. Jako krusta se hodí směs soli a mouky s vodou, pečte hodinu a čtvrt na 230 stupňů.

Zdroj: časopis Kreativ.

