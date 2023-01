Kuře podle Vlasty Buriana: Takto ho miloval slavný český komik

Zkuste si připravit kuře podle vyhlášeného receptu Vlasty Buriana. Slavný herec tento pokrm s milánskými nudlemi doslova zbožňoval a patřil mezi jeho nejoblíbenější.

Věhlasný herec Vlasta Burian byl kromě jiného i velkým milovníkem kvalitního a chutného jídla. Přestože často pořádal pro své přátele gurmánské hostiny, on ani jeho manželka nikdy doma nevařili. Do svých služeb však zlákal tehdy jednoho z nejlepších českých kuchařů Jaromíra Trejbala. Dokonce ho přebral tehdy slavnému pražskému lahůdkářství Lippert, kde tehdy působil. A věděl, co dělá, protože jejich pracovní vztah trval celých osm let.

Je všeobecně známo, že Vlasta Burian dbal o svou postavu a rád jedl lehká jídla. Ze všeho nejvíce mu učarovala francouzská kuchyně. Ovšem jídlo, které mu od mistra kuchařů Trejbala doslova bralo dech? Bylo to jeho vyhlášené kuře s jablky, které se dnes oficiálně nazývá „Kuře Vlasty Buriana“ a připravoval je společně s milánskými špagetami. Přesvědčte se sami, že takto upravené kuře chutná opravu skvěle!

Opražte mandle

Nejprve mandle spařte ve vroucí vodě a oloupejte je. Poté je nasekejte nahrubo a nasucho je opražte na pánvi do růžova.

Nezbytným doplňkem tohoto receptu jsou mandle. Zdroj: VLADIMIR VK / Shutterstock.com

Opečte maso

Velká kuřecí prsíčka bez kůže rozdělte na menší porce, naklepejte, osolte, opepřete a po obou stranách propečte na rozehřátém oleji do měkka.

Dochuťte výpek

Do výpeku na pánvi po pečení prsou přidejte trochu kečupu, přisolte a povařte. Metličkou postupně všlehejte 50 g másla. Hotovou omáčku na talíř lehce přelijte přes jednotlivé porce.

Milánské nudle

Do misky vlijte 50 g rozpuštěného másla, přidejte 6 žloutků, špetku soli a rozšlehejte metličkou. Postupně vmíchávejte hrubou mouku, ve výsledku by vám mělo vzniknout řídké těsto jako kapání.

Přelijte ho do většího mikrotenového sáčku, v jeho jednom rohu vystřihněte 4 mm otvor a celý obsah vymačkejte do slané vařící vody. Po zhruba 4 až 5 minutách vzniklé uvařené nudle sceďte a propláchněte. Před podáváním na talíř je můžete překrájet na kratší kusy. Pro urychlení můžete použít samozřejmě kupované nudle nebo špagety.

Bez jablka by to nešlo

Oloupejte velké jablko, nejlépe sladké a vypíchněte z něho jádřinec. Poté jej pokrájejte na silná kolečka, která poprašte trochou mleté papriky. Plátky jablek pak osmahněte na pánvi s rozehřátým máslem. Když je budete obracet na druhou stranu, vložte do vykrojených středů syrové žloutky a osmahněte je společně s jablkem.

Oloupejte velké jablko, nejlépe sladké a vypíchněte z něho jádřinec. Zdroj: profimedia.cz

Jak pokrm servírovat?

Na talíř vložte nejprve špagety a na ně naservírujte kuřecí prso. Přelijte vypečenou šťávou s kečupem a na vrch položte jablko se zapečeným žloutkem. Posypte hrubě sekanými opraženými mandlemi. Nezbývá než popřát dobrou chuť.

