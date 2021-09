Kuřecí bábovka: Chytrý způsob, jak v bábovkové formě udělat skvělý oběd

Přemýšlíte, co připravit k obědu či večeři, ale pomalu vám docházejí nápady? Zkuste použít formu na bábovku a vytvořit unikátní pokrm, který ocení nejen dospělí, ale skvěle pobaví a potěší i děti. Nejde přitom o žádnou sladkost, ale o kuřecí bábovku! Postup je snadný, hravý a v kuchyni zabaví i ty nejmenší.

Když se řekne bábovka, snad všichni si okamžitě představí klasický nedělní moučník, který se těší velké oblibě již po staletí. Formu na bábovku lze ovšem využít i jinak než jen na pečení sladkých dezertů. Stačí ji naplnit kuřecím masem, bylinkami a vejci a za pár desítek minut na vašem stole přistane zcela netradiční pokrm, který si okamžitě zamilujete. Kuřecí bábovka vás zkrátka bude bavit při přípravě i konzumaci!

Forma na bábovku

Klasickou formu na bábovku má doma snad každý a kdo ne, ten by si ji měl rychle pořídit! Zdaleka se v ní totiž nemusí péct jen tento generacemi osvědčený moučník, ale forma poslouží i na mnohem širší škálu pokrmů. Ideální je totiž také na pečení nejrůznějších chlebů i masitých pokrmů. Díky jejímu tvaru dochází k rovnoměrnému propékání těsta či masa a ve finále je taktéž nesmírně snadné z ní připravené pokrmy vyklopit. Zkoušeli jste například slanou bábovku s olivami či kuřecí bábovku?

Formu na bábovku můžete využít i jinak než jen na sladký moučník. Zdroj: Shutterstock

Slaná bábovka s olivami

Budete potřebovat:

200 gramů hladké mouky

3 vejce

100 mililitrů polotučného mléka

100 mililitrů olivového oleje

80 gramů strouhaného parmazánu

100 gramů vypeckovaných oliv (mohou být zelené i černé)

100 gramů tvrdého uzeného sýru

1/2 sáčku prášku do pečiva

1 lžičku sušeného tymiánu

Postup:

V první řadě si nakrájíme olivy na kolečka (či je tak rovnou zakoupíme) a tvrdý uzený sýr na kostičky. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů a vrhneme se na přípravu těsta. Ve větší míse si vyšleháme vejce, přidáme k nim mouku, kypřící prášek a mléko. Krátce vše vymixujeme a do těsta nakonec ruční metlou či stěrkou vmícháme strouhaný parmazán, na kostičky nakrájený tvrdý sýr, olivy a tymián. Vše pak nalijeme do sádlem vymazané a strouhankou vysypané bábovkové formy a pečeme zhruba 40 minut.

TIP: Do těsta můžete přidat ingredience dle vlastních preferencí. Ve slané bábovce se budou skvěle vyjímat například také sušená rajčata či balkánský sýr.

Kuřecí bábovka

Budete potřebovat:

1 kilogram kuřecích prsou

4-5 vajec

kousek salámu (poličan, herkules, paprikáš…)

100 gramů tvrdého sýru

pažitku

sůl

pepř

Postup:

Maso si nakrájíme na tenčí plátky a z obou stran osolíme a opepříme. Formu na bábovku v tomto případě není úplně vhodné vymazávat a vysypávat, ale je lepší ji vyložit papírem na pečení. Následně do ní všechny ingredience vrstvíme. Nejprve na dno položíme plátky kuřecího masa, na ně nasypeme nastrouhaný sýr, pak klademe plátky salámu a zalijeme asi polovinou rozkvrdlaných vajec. Takto vrstvení opakujeme do doby, než do formy přemístíme všechny suroviny. Na vrchu „bábovky” by však mělo být kuřecí maso.

Poté pečeme v předem vyhřáté troubě na 200 stupňů asi 90 minut.

Díky formě na bábovku bude mít kuře krásně křupavou „kůrku" ze všech stran. Zdroj: Shutterstock

Grilované kuře v troubě

A na závěr ještě jeden trik. Formu na bábovku lze ovšem využít ještě jiným způsobem, a to takovým, že bude forma zastupovat jakýsi držák masa. Celé kuře zbavené vnitřností a dobře namarinované můžete „napíchnout” na střed bábovkové formy a vložit do trouby vyhřáté na 190 stupňů zhruba na 90 minut (závisí na velikosti kuřete). Tak docílíte toho, že bude maso krásně křupavé ze všech stran. Myslete však na to, že je nutné pod formu umístit například plech nebo pekáček, aby šťáva vytékající z masa neodkapávala na dno trouby. Tímto trikem rozhodně překvapíte nejednu návštěvu.