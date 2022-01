Kuřecí čtvrtky se smetanovo - bylinkovu omáčkou: Levná delikátní vychytávka

Kuřecí maso je vděčné. Je totiž rychlé, snadné na přípravu a také relativně levné. Když vychytáte akci na kuřecí čtvrtky, které jsou na tento recept potřeba, budete mít dobrotu pro celou rodinu za pár korun.

Kuřecí maso je mezi Čechy velmi oblíbené. Je totiž chutné, rychlé, dietní a poměrně levné. Když k němu navíc připravíte smetanovo-bylinkovou omáčku, dobrota je na světě.

Pojďme se ale nejprve podívat na výhody kuřecího masa a také na to, co našemu tělu přináší. Kuřecí maso je dietní, ale výživově hodnotné a lehce stravitelné. Má jemná vlákna a mezi jeho nejdietnější přípravu patří vaření a dušení.

U kuřecího masa je nutné pohlídat, aby bylo dostatečně tepelně upravé a nedostali jsme salmonelózu, ale zároveň také dbát na to, aby nebylo „přetažené". Kuřecí maso se totiž velmi snadno vysuší.

Kuřecí maso je zdravé a dietní

V kuřecím masu najdete bílkoviny, které jsou důležité pro obnovu tkání a nárůst svalové hmoty. V tomto mase jsou dále také minerály i vitamíny. Mimo jiné fosfor, hořčík, železo, vápník, draslík nebo selen. Z vitamínů stojí za to zmínit hlavně ty ze skupiny B. Kuřecí maso obsahuje oproti ostatním druhům méně cholesterolu. Má i nižší energetickou hodnotu a minimální množství tuku.

Kuřecí kousky opláchněte teplou vodou Zdroj: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

Do receptu navíc přidáváte bylinky, které jsou pro naše tělo také velmi prospěšné. Mimo jiné se do receptu velmi hodí jarní cibulka, petrželka, česnek či libeček. Jarní cibulka pomáhá snižovat vysoký tlak i cholesterol, petrželka je zase známá pro své antioxidační účinky. Čistí krev a podporuje krvetvorbu. Česnek zná každý jako přírodní antibiotikum a o jeho desinfekčních účincích také netřeba dlouze mluvit. No a libeček? To je král všech zahrádek. Má obrovské množství vitamínu C a je močopudný. Také prospívá při srdečních poruchách a působí jako rozpouštědlo močových kamenů.

Kuřecí čtvrtky ve smetanovo-bylinkové omáčce

Důležité ingredience jsme si představili, tak se nyní můžeme pustit do přípravy. Na kuřecí čtvrtky se smetanovo-bylinkovou omáčkou budete potřebovat 1 kg kuřecích čtvrtek, 2 jarní cibulky, 2 stroužky česneku, 200 ml smetany na vaření, kuřecí vývar, 2 lžíce hladké mouky a 2 lžičky mleté papriky. K dochucení dále sůl, pepř, mletý kmín a z bylinek libeček a petrželku.

Bylinky do smetanové omáčky patří. Zdroj: aniana / Shutterstock.com

Kuřecí čvrtky omyjeme, osušíme, osolíme a obalíme ve směsi z mouky, pepře a kmínu. Na pánvi rozehřejme tuk, maso na něm opečeme z obou stran. Přidáme kousek másla, cibuli, česnek a zalijeme vývarem. Dusíme asi hodinku. Poté přidáme smetanu a ještě chvíli vaříme. Pár minut před koncem přidáme nasekané bylinky a omáčku finálně dochutíme.

Pokud chcete omáčku jemnou, můžete jí rozmixovat tyčovým mixérem. To ocení především děti. Jinak ale můžete jednotlivé suroviny v klidu přiznat. Na chuti to rozhodně neubere. Podávat lze s knedlíkem, těstovinami nebo rýží.

Zdroj: www.toprecepty.cz, www.bylinnalekarna.cz, www.akademiekvality.cz