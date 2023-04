Kuřecí maso na pampeliškách: Zní to bláznivě, ale je to úžasně zdravá lahoda

Pampelišky jsou nádherné rostlinky, které každý rok neúnavně zdobí naše louky. Kromě krásy nabízejí i spoustu blahodárných účinků na naše zdraví. Jsou i skvělým oživením kulinářského umění. Stonky, listy i květy můžete směle ozvláštnit lecjaký pokrm. Navíc mu dodáte pořádnou porci zdraví. Jak pampelišku v kuchyni nejlépe využít? Přinášíme vám neotřelý recept nakuřecí maso na pampeliškách. Jak na to?

Až ji budete zase plísnit, že vám kazí trávník, rozmyslete si to. Pampeliška je opravdový dar z přírody. Podle vědců má blahodárný vliv na zdraví. A ještě k tomu skvěle chutná. Místo neustálého boje kdo s koho, ji raději příště nasbírejte a uvařte si z ní dobrotu, nebo z ní vyrobte třeba léčivý med. Na podzim, v období chřipek po něm rádi do spíže sáhnete.

Zářivé zdraví

Smetánka lékařská je mezi ostatními rostlinami takový malý zázrak. Je jednou z bylinek, jejíž blahodárné účinky na lidský organismus mají neskutečně široké rozpětí a o jejich síle ani nemluvě.

Chcete-li se dovědět, na jaké neduhy lze pampelišku použít a jak s ní nakládat, podívejte se na video:

Sirup rozhodně stojí za to vyzkoušet. Nejenže je plný vitaminů a minerálních látek. Pomůže posílit imunitu a uklidní rozbouřené zažívání.

Pampeliška v kuchyni

Kromě léčivých dobrot využijte dary přírody při přípravě pokrmů. Pampeliška je skvělá v tom, že ji můžete zpracovat prakticky celou. Od kořenů až po květ. Stonky se skvěle hodí do salátů, stejně jako listy a květ. Uvařit ale můžete i jiné pochoutky, třeba kuře na seně s pampeliškami.

Pampelišky před použitím operte a odkrojte jim stonky. Zdroj: Shutterstock

Kuře schovejte do sena

Kuře je takovou kuchyňskou stálicí a pochutná si na něm každý. Zkuste jej ale tentokrát připravit trochu jinak. Než vložíte kuře do trouby, trocha máslového mazání je samozřejmostí, usaďte jej do kulinárního sena, uvidíte, že získá naprosto lahodnou chuť. Nepečte jej zprudka. Klidně kuřeti věnujte trochu více času a pečte na nižší teplotu. 150 stupňů Celsia pod pokličkou bude akorát. Jakmile jej dopečete, opatrně vyjměte ze senného lůžka a mírně očistěte. K provoněnému kuřeti pak jako přílohu připravte bramborový salát bez majonézy a přidejte do něj pampeliškové listy.

Kuře s pampeliškovým salátem je nepřekonatelná dobrota. Zdroj: 123rf

Salát s pampeliškami

Přílohové brambory uvařte ve slupce. Jakmile jsou hotové, ještě horké je oloupejte a nakrájejte na plátky. Okamžitě je zalijte poctivým masovým vývarem, třemi polévkovými lžícemi octa a šesti lžícemi oblíbeného oleje, který používáte ve studené kuchyni. Přidejte na co nejtenčí kolečka nakrájenou červenou cibuli nebo šalotku. Očistěte nasbírané pampeliškové listy, omyjte a odřízněte jim stonky. Najemno je nasekejte, nebo alespoň překrojte na půl a vsypte k bramborovému základu. Poté dolaďte estragonovou hořčicí, troškou cukru, solí a pepřem.

Kuřecí prsa na pampeliškách

Osolte a opepřete 4 kuřecí prsa a osmažte je zprudka na olivovém oleji v pánvi. Odstavte a nechte stranou.

V jiné pánvi rozpusťte 2 lžíce másla a osmažte cibuli do měkka. Přidejte 2 hrsti nakrájené pampelišky a smažte je spolu s cibulí asi 5 minut, dokud nezměknou. Přidejte šálek kuřecího vývaru a 1/2 šálku bílého vína a nechte vařit asi 5 minut, až se tekutina sníží na polovinu. Přidejte do pánve s pampeliškami opečená kuřecí prsa s nechte vařit asi 10 minut, až se kuře dokonale propeče a tekutina se zahustí.

Podávejte s rýží nebo bramborami.

