Nejrychlejší recept na kuřecí maso z jednoho pekáče. Oběd za 10 minut

Co si budeme povídat, hlad je nejlepší kuchař. Ovšem, co dělat, když kručí v břiše a vy musíte rychle dát něco na stůl? Vyzkoušejte náš desetiminutový recept na kuřecí maso z jednoho pekáče.

Připravit teplé jídlo během chvilky? To snad umí jenom kouzelníci. Ale nenechte se mýlit, i takové zázraky jsou možné, když víte, jak na to. Máme pro vás recept od šéfkuchaře, který dokáže během deseti minut vykouzlit teplé, syté a lahodné jídlo. Nevěříte? Pak to zkuste s námi.

Podle videa si můžete připravit rychlý zapečený pokrm z kuřecího masa:

Všechno v jednom pekáči

Dva kusy kuřecích prsou nařežte na nudličky. Posypte je solí a černým pepřem. Masovou směs důkladně promněte rukama, aby se do ní koření dostatečně vsáklo. Zapékací mísu nebo pekáče vymažte olejem a navrstvěte do něj masovou směs.

Do menší misky rozklepněte dvě vejce a smíchejte je se solí, 1 lžičkou italských bylinek, 1 lžičkou citronového pepře, ½ lžičkou sušeného česneku a 7 lžícemi zakysané smetany. Na prkénku nastrouhejte 70 g tvrdého sýra. Polovinu zamíchejte do směsi a zbytek dejte stranou. Vaječnou směs nalijte na maso, ozdobte ji plátky rajčat a posypte zbytkem sýra. Zapékací mísu překryjte alobalem a dejte do trouby péct na 200 stupňů Celsia.

Rychle na stole

Zhruba po 25 minutách pečení hliníkovou fólii odstraňte a pečte dál, než se (zhruba za 10 minut) udělá na povrchu zlatavá kůrčička. Masovou směs nechte chvilku vychladnout, posypte sekanou pažitkou či petrželkou. Podávejte ji s bílým pečivem, rýží, bramborami nebo jen se zeleninovým salátem. Je to dobrota!

Kuřecí maso se připrvuje rychle a je zdravé. Zdroj: Profimedia

5 důvodů, proč byste měli jíst kuřecí maso:

Jeho příprava je snadná a rychlá.

Kuřecí maso obsahuje látku niacin, která reguluje hladinu krevního cukru a má protirakovinné účinky.

Obsahuje vitaminy, minerály a je nízkokalorické.

Je bohaté na bílkoviny a esenciální aminokyseliny, které jsou důležité pro obnovu a růst svalových tkání. Proto je ideální stravou pro sportovce.

Nejméně tučná jsou z kuřete prsa. Obsahují jen 2 % tuku.

