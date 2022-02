Kuřecí polévka podle Pohlreicha: Spolehlivě zažene rýmu a je vynikající

Chladné, větrné a deštivé dny přímo svádějí k tomu si doma uvařit nějakou dobrou, výživnou a teplou polévku, která nás nejen zasytí, ale také zahřeje. Skvělou volbou je v takovém případě kuřecí polévka se zázvorem podle Zdeňka Pohlreicha, na kterou vám přinášíme recept.

Asi vám nemusíme říkat, že silný kuřecí vývar je v podstatě lék na chřipku, virózu i nachlazení. Připravuje se po celém světě, každý do něj však dává něco trochu jiného. V Asii je to například koriand či zázvor, který posiluje imunitu, ale také chilli, které pomáhá zbavit se rýmy a samozřejmě česnek, jenž funguje jako přírodní antibiotikum.

Když vývar připravujete, sáhněte po mase s kostí. Díky ní dostane polévka chuť a navíc vývar z kostí posiluje klouby, pomáhá odstranit celulitidu a dokonce zvyšuje imunitu. Pokud nemáte zrovna kuře, nezoufejte, zdravé jsou všechny vývary, ať už se jedná o hovězí, rybí, kachní či jehněčí. Vývary jsou také chutným základem nejrůznějších jídel.

Vývary obsahují živiny, které jsou snadno stravitelné. Také obsahují minerály, jako jsou vápník, hořčík, fosfor, křemík i síru. Na univerzitě v Nebrasce dokonce zjistili, že aminokyseliny, které produkuje kuřecí maso, snižují záněty v dýchacím systému a také zlepšují trávení. Další studie ukázaly, že posiluje imunitní systém, léčí alergie, astma a artritidu.

Vývar léčí astma, alergie i artritidu

Ve vývaru najdete i celou řadu aminokyselin, kolagen, želatinu a další tělu prospěšné látky.

Pokud si myslíte, že stačí si koupit bujón a výsledek bude stejný, tak se mýlíte. Koupený bujón obsahuje glutamát monosodný, který sice chutná po mase, ale ve skutečnosti jde o neurotoxin.

Poctivý vývar je jedním z pilířů české kuchyně. Zdroj: Shutterstock.com

Vývar z kostí byste měli jíst především, pokud se vám v těle zhoršuje stav chrupavek. Tato polévka totiž obnovuje chrupavky a přináší do nich výživu. Želatina zase udržuje silné kosti, má pozitivní účinky na střeva a v neposlední řadě udržuje zdravou pleť. Viditelně redukuje vrásky a snižuje otoky.

Pohlreich navíc do kuřecího vývaru přidává zázvor. A dělá dobře! Polévka je tím totiž ještě zdravější. Zázvor je zdrojem vitamínů A, B1, B2, B6, C, E, a také draslíku, hořčíku, sodíku, fosforu, vápníku a železa. Jeho chuť je výrazná a lehce pikantní, dávejte tedy pozor na to, kolik zázvoru do polévky přidáváte. Pamatujte však na to, že zázvor je považován za všelék už celá staletí.

Kuřecí polévka se zázvorem podle Pohlreicha

Nyní už o výhodách konzumace vývaru víte všechno a můžete se pustit do přípravy polévky. Na kuřecí polévku se zázvorem podle Zdeňka Pohlreicha budete potřebovat litr kuřecího vývaru, půl litru vody, 3 stroužky česneku, kus čerstvého zázvoru, chilli papričku, dvě kuřecí stehna, salát pak choi (čínské zelí), menší cuketu a limetku na podávání.

Zázvor s česnekem do zimní kuřecí polévky patří. Zdroj: Shutterstock.com

Nejprve smíchejte ve větším hrnci vývar a vodu. Prolisujte česnek, nakrájejte zázvor na plátky, chilli papričky zbavte semínek a nasekejte nadrobno. Vše vhoďte do vývaru a zahřívejte. Když vývar začne vřít, snižte teplotu a vložte do něj maso. Zakryjte poklicí a vařte do měkka cca čtvrt hodiny.

Salát si rozdělte na listy, cuketu nakrájejte na plátky. Poté, co z vývaru odstraníte maso, vložte do něj pak choi i cuketu. Nechte vařit dvě minuty.

Když maso vychladne, natrhejte ho vidličkou, dejte na dno talířů a zalijte vývarem. Do každého talíře ve finále vymačkejte srpeček limetky. Kdo má rád, může přidat i syrový žloutek či dochutit sojovkou.

Zdroj: www.fresh.iprima.cz, www.klouby-vazy.cz, www.awashop.cz