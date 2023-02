Poctivá kuřecí polévka plná masa s famózními knedlíčky a zázvorem podle Pauluse

Kdy jindy si dopřát skvělou kuřecí polévku na zahřátí než teď, kdy teploty klesají pod bod mrazu a každý pobyt venku je pro náš organismus velmi náročný. Kuřecí vývar se zázvorem a knedlíčky podle známého šéfkuchaře vás postaví na nohy.

Kdo by za mrazivého počasí, které momentálně svírá Českou republiku, odolal skvělé, horké a výživné kuřecí polévce? Pokud se vám na ni už teď sbíhají sliny, neotálejte a pojďte si ji spolu s námi připravit. Tento delikátní recept se zázvorem podle šéfkuchaře Romana Pauluse se stane i vaším oblíbeným, tím si buďte jisti.

Kuřecí vývar s knedlíčky podle Romana Pauluse

Jak tento recept připravuje Roman Paulus, se podívejte ve videu:

Na přípravu kuřecího vývaru budete potřebovat 700 g kuřecích zadních čtvrtek, 3 bobkové listy, 5 kuliček celého pepře, 5 kuliček nového koření, jednu mrkev, 100 g petržele, 100 g celeru, listovou petržel a sůl.

Na speciální kuřecí knedlíčky se zázvorem si sežeňte 100 g kuřecích prsních řízků, černý pepř, 50 ml čerstvé smetany ke šlehání, 10 g zázvoru a 2 lahůdkové cibulky.

Kromě toho budete na polévku potřebovat ještě rostlinný olej, 50 g zázvoru, 8 žampionů, jednu pálivou papričku, jednu mrkev, 2 brambory, jeden pórek a 50 g cukrové kukuřice.

Nejprve si připravte vývar Zdroj: Shutterstock

Připravte si všechny suroviny a postavte si na vývar

Začněte tím, že si postavíte na kuřecí vývar. Ve větším hrnci přiveďte vodu k varu a přidejte do ní očištěnou kořenovou zeleninu, to znamená mrkev, celer a petržel. Následně přidejte listovou petržel svázanou provázkem. Osolte, přidejte divoké koření a povařte asi tři minuty, než přidáte kuřecí čtvrtky. Vařte pod pokličkou na mírném ohni minimálně hodinu a půl, než bude maso měkké. Maso následně vyndejte, oberte a vývar přeceďte.

V mezičase se pusťte do přípravy kuřecích knedlíčků. Omytá a osušená kuřecí prsa nakrájejte na malé kostičky a vložte do mixéru. Osolte, opepřete a rozmixujte dohladka. Přidejte smetanu a opět pomixujte. Následuje nadrobno nakrájený zázvor. Zbytek smetany rozmixujte se zelenou částí lahůdkové cibulky a přidejte do směsi. Vše ještě jednou rozmixujte. Nechte odstát půl hodiny v lednici.

Po uplynutí této doby si odeberte trochu kuřecího vývaru do menšího hrnce, přiveďte ho k varu a knedlíčky v něm vařte. Tvořte malé kuličky, které budou hotové během pěti až sedmi minut.

Zázvor dodá polévce originalitu a šmrnc Zdroj: Profimedia

Pro pikantnost se přidávají chilli a zázvor

Pokračovat můžete přípravou samotné polévky. Ve velkém hrnci si rozehřejte rostlinný olej a orestujte na něm očištěný a nakrájený zázvor na nudličky. Přidejte žampiony nakrájené menší kousky, chilli papričku na kolečka a zbylou mrkev nakrájenou na tenké plátky. Vše restujte dozlatova.

Následně podlijte 800 ml kuřecího vývaru a přidejte očištěné, omyté a nakrájené brambory na kostky. Vaříme, dokud nejsou brambory měkké. Pár minut před koncem přidáme na kousky nakrájenou bílou část pórku.

Tato polévka by se měla servírovat tak, že na dno misky položíme kuřecí maso a cukrovou kukuřici. Přilijeme kuřecí polévku a přidáme tři knedlíčky. Ozdobíme zelenou částí lahůdkové cibulky.

Zdroj: www.youtube.com, www.kuchynelidlu.cz