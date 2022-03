Pohlreichova vynikající rychlá kuřecí prsa na pažitce se smetanovou omáčkou

Po příchodu z práce domů se už nikomu nechce trávit v kuchyni dlouhé hodiny přípravou lahodné večeře, a tak se mnozí často spokojí jen s namazaných chlebem anebo míchanými vejci. Spousta mnohem vydatnějších a lákavějších pokrmů je přitom hotová raz dva. Třeba kuřecí prsa na pažitce s těstovinami podle Zdeňka Pohlreicha mohou být na vašem stole za méně než třicet minut.

Rychlým obědem či večeří rozhodně nemusí být jen nejrůznější saláty, zapečené tousty, polévky z pytlíku nebo jiná instantní jídla. Když přijde řeč na bleskové vaření, mnohým se okamžitě vybaví recepty z kuřecího masa. To je totiž oproti ostatním druhům takřka hned hotové. Problém je v tom, že spousta lidí si zkrátka neví rady s tím, jak a s čím plátek kuřecího připravit. Nakonec ho často jen osmaží na pánvi a servírují s vařeným bramborem. Takový pokrm sice zasytí, ale rozhodně nikoho neohromí. Nakonec možná ani nestojí za vynaložené úsilí a čas.

Kuřecí prsa jsou velmi univerzální. Dá se z nich vykouzlit mnoho skvělých a rychlých pokrmů. Zdroj: shutterstock.com

Jak udělat kuřecí steak

Když zvolíte k večeři kuřecí prsa, kupte si je raději s kůží. Maso je pak totiž mnohem chutnější a zároveň mají prsa mnohem menší tendenci ztrácet šťávu. Jsou tedy po přípravě mnohem šťavnatější. Zároveň se vyplatí nechat maso před smažením krátce odpočívat při pokojové teplotě. Bude se mnohem lépe propékat. Během obracení masa v pánvi do něj nikdy nepíchejte vidličkou, abyste zbytečně nevytvářely dírky, kterými by šťáva odtekla.

Kuřecí maso má jednu nevýhodu. Tou je, že se, jak bylo zmíněno, poměrně snadno vysouší, a to i přesto, že mu věnujete dostatek pozornosti a péče. Vždy je tedy lepší k němu připravit nějakou omáčku, která případnou suchost masa skvěle zamaskuje.

Kuřecí prsa na pažitce podle Zdeňka Pohlreicha

Kuřecí prsa na pažitce chutnají skvěle s těstovinami. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

4 kuřecí prsa s kůží

50 mililitrů olivového oleje

200 mililitrů suchého bílého vína

150 mililitrů kuřecího vývaru

150 mililitrů smetany ke šlehání

20 gramů másla

2 snítky čerstvého tymiánu

1 lžičku čerstvé nasekané pažitky

sůl

pepř

Postup:

Kuřecí prsa si omyjeme, osušíme a očistíme. V pánvi rozehřejeme olivový olej a položíme do něj kuřecí prsa kůží dolů. Necháme kůži krásně zezlátnout a poté maso otočíme. Celkově bychom ho neměli opékat více než 10 minut, aby nebylo vysušené. Poté maso z pánve odstraníme a připravíme si omáčku.

Do stejné pánve přilijeme k výpeku z masa bílé víno a chvíli ho vaříme, aby se odpařil alkohol. Přilijeme vývar, promícháme a obsah pánve necháme zredukovat asi na polovinu. Pak přidáme smetanu a dochutíme solí a pepřem, případně také citronovou šťávou. Nakonec do omáčky vmícháme tymián a pažitku, vložíme do ní také maso a necháme ho prohřát. Maso s omáčkou servírujeme ideálně s těstovinami nebo rýží.