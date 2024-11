Toto maso pravděpodobně také kupujete - je snadno k dostání a stále ještě i přes stoupající cenu patří k těm levnějším. Jde o kuřata a hlavně kuřecí prsíčka, která poslouží k přípravě mnoha nejrůznějších pokrmů, vývar nevyjímaje. Jenomže právě toto využití rozhodně není šťastné.

Názory na vhodnost kuřecího masa ke konzumaci se mění každých pár let. Jedno je ale jasné stále - jde většinou o maso, které pochází z drůbeže, vyšlechtěné speciálně k rychlému růstu. Ani genetika ale stále ještě nedokáže takové zázraky, a proto jsou kuřata také krmena tak, aby chovatelé dosáhli co nejkratší doby výkrmu, a tedy i co největšího zisku. Z jejich pohledu je to logické, ale co my, jako konzumenti?

Co všechno v masu nejdeme?

Je třeba připomenout, že následující varování nemusí rozhodně platit pro každý kus koupeného kuřecího masa, nicméně není velkou výjimkou, že dojde k odhalení přítomnosti antibiotik, a dokonce i pesticidů z potravy, kterou jsou kuřata krmena. Takové “dobroty” jistě nikomu na talíř dávat nechceme.

Pozor na bakterie

Aby toho nebylo málo, při méně pečlivé přípravě mohou přežívat v mase také bakterie, jako je například Salmonella, která se rychle ohlásí zažívacími problémy. Proto je dobré dávat si při koupi kuřecího masa dobrý pozor na jeho původ a pořizovat jen to, které pochází z takzvaných kontrolovaných chovů. Tím bychom se měli vyvarovat také možné přítomnosti nejrůznějších parazitů, na které můžeme v kuřatech z hůře ošetřovaných farem poměrně snadno narazit.

Polévka bez chuti

Pomineme-li všechna tato rizika, jsou tady ještě zcela jednoznačné důvody, proč nejsou kuřecí prsa vhodným masem na přípravu vývaru. Zamysleme se, co vlastně nejvíce ovlivňuje chuť každé polévky.

Je to (i když se nám to nemusí líbit) tuk a rozvařený kolagen. Ani jednu z těchto součástí zvířecího těla prsíčka neobsahují. Jak z nich tedy připravit opravdu chutný a silný vývar? Přiznejme si pravdu, že nic jiného, než dietní polévku bez silné chuti z nich nepřipravíme.

Přidejte i další kusy kuřete

Chcete-li ale přesto připravit kuřecí polévku a jako maso do ní použít právě prsa, není to tak docela vyloučeno. Základem je nákup skutečně kvalitního masa. Nepořizujte tentokrát již očištěné kusy svaloviny, ale v ideálním případě si kupte celé kuře. Do polévky pak nepřijdou jen již několikrát zmiňovaná prsíčka, ale také kůže a skelet (tedy kostra).

Stehna si můžete nechat na upečení, případně je přihodit do vývaru a použít jako druhé jídlo například s omáčkou. Z části vývaru a stehen lze snadno připravit třeba kuře na paprice a ještě ušetříte čas i energie na další vaření.

Je to jen na vaší chuti

I přesto, že se s jistou mírou tolerance nakonec přece jen dobereme kvalitního kuřecího vývaru, více chuti nabídne snad jakékoliv jiné maso. Trváte-li na drůbeži, pak bude lepší volbou slepice, případně kachna, a z dalších druhů pak samozřejmě hovězí maso a morkové kosti. Když nebudete spěchat a necháte je pomalu vařit dost dlouho, dostanete vývar, na který bude rodina ještě dlouho vzpomínat.

