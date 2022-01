Kuřecí prsa podle Pohlericha: Geniálně jednoduchá a vynikající

Vytvořit dobrý a chutný oběd nemusí být otázkou několika desítek minut a stovek korun. Skvělé jídlo si vykouzlíte i během chvilky, a rozhodně nepůjde o pokrm, který by byl jakkoli odbytý a z nekvalitních surovin! Sáhněte v supermarketu po kuřecích prsou, anglické slanině a smetaně a za několik málo okamžiků můžete servírovat!

Když přijde řeč na rychle hotový oběd či večeři, mnohé napadnou bezmasé pokrmy anebo pokrmy z kuřecích prsou. Ty na přípravu vyžadují jen několik málo minut, všem chutnají a zasytí na dlouhou dobu. Jenže čas od času se stává, že je kuřecí maso po upečení či osmažení poměrně suché a strávníci pak mají pocit, že masu zkrátka něco chybí. Rozhodně se tedy vyplatí k němu připravit i nějakou omáčku, která případnou absenci šťávy spolehlivě nahradí. Zkoušeli jste už uvařit kuřecí prsa podle Zdeňka Pohlreicha?

Jak zpracovat kuřecí prsa

Kuřecí maso patří k těm vůbec nejoblíbenějším druhům masa. Je velmi nenáročné na přípravu, během chvíle je hotové a rozhodně s ním nikoho neurazíte. Problém ale tkví v tom, že se nám ne vždy podaří jej z pánve vyndat v ten správný čas a maso je pak ve výsledku suché, gumové a bez nějaké omáčky jen stěží poživatelné. Není se ale vlastně čemu divit. Syrové kuřecí maso je dost možná tím posledním, co bychom chtěli jíst. I proto jej mnozí nechávají smažit či grilovat pro jistotu delší dobu, aby si byli jisti, že je dostatečně propečené.

Pokud maso připravujete bez omáčky, která případnou suchost zakryje, namísto celého steaku jej nakrájejte na menší nudličky, u kterých se dá stupeň propečenosti odhadnout přece jen o něco lépe. Dobře připravený steak je sice možná o něco šťavnatější, ale bez kuchyňského teploměru jeho příprava vyžaduje už nějaké ty kulinářské dovednosti.

Kuřecí prsa na smetaně a bílém víně podle Zdeňka Pohlreicha

Kuřecí prsa se smetanou a bílým vínem jsou úžasným pokrmem. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

2 kuřecí prsa

4 plátky anglické slaniny

100 ml bílého vína

80 ml kuřecího vývaru

80 ml smetany

hrst zelené pažitky

olivový olej

sůl

pepř

Postup:

Kuřecí prsa omyjeme, osušíme kuchyňskou utěrkou a zlehka naklepeme z obou stran. Osolíme je a opepříme. Do pánve si nalijeme zhruba 2 lžíce olivového oleje a zprudka na něm osmahneme maso z obou stran. Poté teplotu snížíme a necháme maso z obou stran opékat doměkka. Následně maso vyjmeme z pánve, přendáme ho na talíř a ten zakryjeme alobalem anebo poklicí, aby maso zůstalo v teple.

Do horké pánve po masu nalijeme bílé víno, ze kterého necháme odpařit alkohol. Přidáme kuřecí vývar a smetanu. Všechno necháme projít varem a mícháme, dokud omáčka nezhoustne. V úplném závěru dochutíme omáčku solí a pepřem a přidáme hrst pažitky. Vrátíme do pánve maso a necháme jej ještě v omáčce prohřát. Podáváme s vařeným bramborem či hranolkami.

Kuřecí prsa s bazalkou a citronem podle Zdeňka Pohlreicha

Bazalka a citron dodají kuřecímu masu skvělou chuť. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

4 kuřecí prsa

500 ml kuřecího vývaru

hrst čerstvé bazalky

1/4 lžičky rozmarýnu

1/4 lžičky citronové kůry

1 lžíci citronové šťávy

4 plátky másla

1 lžičku oregana

sůl

pepř

olivový olej

Postup:

Kuřecí prsa z obou stran potřeme trochou olivového oleje a osolíme a opepříme. Dáme je smažit z obou stran na pánev, případně je dáme na gril. Opékáme z obou stran dozlatova, ideálně pět minut. Pokud máte doma kuchyňský teploměr, vyzkoušejte s jeho pomocí teplotu masa, která, aby bylo maso krásně šťavnaté a dostatečně propečené zároveň, by měla činit 77 °C.

Vezměte si hlubší pánev nebo hrnec a nalijte do něj kuřecí vývar. Přidejte do něj citronovou kůru, citronovou šťávu, rozmarýn, oregano a také bazalku, kterou ještě předtím nasekejte. Omáčku vaříme tak dlouho, dokud se z ní neodpaří takřka veškerá tekutina. V tu chvíli do ní přidáme máslo a všechno společně dobře pomícháme. Nakonec do omáčky vložíme i opečená kuřecí prsa a necháme je hezky prohřát.