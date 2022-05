Kuřecí prsa v cibuli a pod sýrem: Hotová bleskem a krásně šťavnatá

Přemýšlíte co uvařit k obědu či k večeři? Hlavně, aby to bylo rychlé a dobré. Máme pro vás tip na snadná kuřecí prsa v cibuli pod sýrem, která vám každý pochválí. Za půl hodinky máte hotovo…

Důležitou součástí tohoto receptu je cibule, surovina, která neoddělitelně patří do české kuchyně. Používáme ji jako základ pod maso, je součástí polévek i omáček, syrovou ji používáme třeba do salátů. Dodává pokrmům lepší a výraznější chuť. Jak jistě víte, cibule není jen jedna, jaký druh se na co hodí?

Kterou cibuli používáte nejčastěji? Zdroj: Shutterstock

Žlutá cibule - zvaná i kuchyňská cibule, a to pro své nejčastější využití v naší kuchyni, má výraznější chuť i vůni, používá se v teplé kuchyni, a to pod maso, do polévek, omáček.

Červená cibule - cibule atraktivní barvy patří mezi ty aromatičtější, ale má jemnější chuť než cibule kuchyňská. Zpestříte jí salát, dodáte lepší chuť masovým špízům, hodí se i na grilování. Často se z ní připravuje i oblíbené cibulové čatní.

Lahůdková cibulka - známá i pod názvem jarní cibulka, protože je tou první zelenou jarní cibulkou, co zahrada přinese. Má štiplavou aromatickou chuť, je skvělá do pomazánek, salátů nebo s ní můžete dokonale ozdobit své pokrmy.

Bílá cibule - oblíbená ve středomořské kuchyni, využívá se i za syrova, protože má velmi jemnou sladší chuť

Šalotka - můžete ji využít i jako náhražku pórku, nemá tak štiplavou chuť.

Nalákali jsme vás na nějaký cibulový recept? Vyzkoušejte ten náš s červenou cibulí.

Červená dušená cibule chutná skvěle. Zdroj: Profimedia

Kuřecí prsa s cibulí a sýrem

Suroviny:

2 kuřecí prsa

2 lžíce oleje

2 červené cibule

1 balení sýru Camembert

½ červené papriky

sůl a pepř

Na podlití:

2 lžíce sladké chilli omáčky

1 lžíce sojové omáčky

60 ml horké vody

Postup:

Cibuli oloupejte, rozkrojte na poloviny a nakrájejte na tenké plátky. Poté ji orestujte na rozehřátém oleji. Podlijte lžící hodké vody, osolte a asi 8 minut ji duste.

Kuřecí prsa omyjte, osušte a rozřízněte na plát, který lehce naklepejte. Poté osolte a opepřete z obou stran.

Podušenou a vychladlou cibuli rozdělte na tři díly. Jeden a druhý díl rozprostřete na masové pláty, přidejte kousek sýra a proužek papriky. Maso přehněte a sepněte párátkem, jehlou nebo omotejte nití. Poslední díl cibule dejte na stranu kastrolu, vložte masové závitky a po obou stranách je orestujte.

Poté cibuli nahrňte pod maso, přidejte obě omáčky a podlijte 60 ml horké vody. Duste zakryté pozvolna asi 10 minut.

Podávejte zalité omáčkou, posypané dušenou cibulí.

