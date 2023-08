Kuřecí řízky: Šéfkuchaři dávají do vajíčka při obalování tajnou ingredienci

Kuřecí řízky patří mezi nejoblíbenější pokrmy nejen v Česku, ale v mnoha jiných zemích. Opravdu ale jen málokdo je umí udělat správně. Šéfkuchaři mají ale naštěstí v rukávu své tajné fígle, jak dovést řízky k absolutní dokonalosti. Do vajíčka při obalování například přidávají jednu tajnou, ale běžnou ingredienci.

Usmažit dobrý kuřecí řízek rozhodně není jen tak. Byť se na první pohled může zdát, že stačí jen naklepat maso, obalit ho v trojobalu a usmažit, realita je trochu jiná. Ne však, že by byl celý postup nějak extrémně náročný, je ale třeba dbát na několik zásad. Jedině tak budou kuřecí řízky křupavé, uvnitř šťavnaté a krásné i na pohled.

Jeden ze způsobů, jak udělat ten nejlepší kuřecí řízek, najdete ve videu:

Tajná ingredience do vajíčka

I když jsou kuřecí řízky velmi oblíbené, jejich příprava skýtá několik úskalí. Nejčastěji dochází k tomu, že je maso po usmažení vysušené. A není se čemu divit. Přece jen jde o kuřecí maso, které chce mít každý co nejvíce propečené, a proto jsou leckdy řízky přesmažené a tedy vysušené.

Je ale velmi snadné tomu předejít. Ještě předtím, než řízky obalíte, naložte maso na několik hodin například do acidofilního mléka, jogurtu nebo do majonézy. Skvěle pomůže i ve videu zmíněný trik s hořčicí. Jakmile přidáte trošku hořčice do vajíčka, ve kterém maso obalujete, bude řízek mnohem šťavnatější a zároveň chutnější.

Nejlepší strouhanka

Spousta šéfkuchařů varuje i před strouhankou z obchodu. Ta totiž bývá extrémně vysušená. Správně by ale měla být vláčná a ne úplně sypká. Ideálně si tedy připravit strouhanku doma ze zhruba 3 dny starého pečiva.

Jak smažit řízky

Nejdůležitější chvíle nastává při smažení řízků. Ty smažte okamžitě po obalení. Pokud si rádi obalíte větší množství řízků do zásoby a část, kterou hned neosmažíte, uložíte do chladničky, zaděláváte si na problém. V ledničce totiž trojobal vytáhne z masa šťávu, kvůli čemuž se pak strouhanka při smažení drolí a z masa odpadává. Navíc řízky pochopitelně nejsou vůbec šťavnaté. Vždy tedy obalujte jen tolik řízků, které ihned poputují do horkého tuku.

Řízky vždy smažte v dostatečně rozpáleném tuku. Nejlépe na sádle. Než do pánve vložíte první kousek masa, nasypte do ní špetku mouky nebo strouhanky. Pokud se kolem ní okamžitě tvoří bublinky, můžete začít smažit. Do pánve však dejte maximálně 2 kousky masa. Jinak se tuk v pánvi ochladí, strouhanka ho nasákne a řízky budou až neuvěřitelně mastné. A takový řízek rozhodně nikdo jíst nechce. Při vkládání řízků do pánve také dávejte pozor na to, aby se olej nedostal na tu stranu řízku, která se momentálně nesmaží. Namísto smažení by se totiž řízek začal dusit.

Ochucená strouhanka

Pokud se budete držet všech zmíněných rad, můžete si být jisti tím, že celé rodině naservírujete ty vůbec nejlepší kuřecí řízky. Rozhodně je ale vždy nemusíte připravovat jen v té nejklasičtější podobě. Zkuste příště do strouhanky přidat nejrůznější bylinky nebo koření. Skvělé je třeba kari anebo mletá sladká paprika. To řízky ozvláštní a dodá jim to zase trochu jinou chuť. Případně můžete ještě více experimentovat a obalit řízky v kukuřičných lupínkách či v Japonsku nesmírně oblíbené panko strouhance. Díky ní jsou řízky ještě křupavější.