Kuřecí roláda z PET lahve: Snadná, rychlá, levná a vynikající

Připravit lahodné občerstvení pro hosty nemusí být vždycky tím úplně nejsnazším úkolem. Zvláště pak, nechcete-li je odbýt jen nasypanými chipsy či dobře známými chlebíčky. Zkuste jim nachystat dokonalou kuřecí roládu, která nejenže dokonale chutná, ale je také bleskurychle hotová. Podává se běžně jen tak s kouskem čerstvého pečiva a je skvělým doplněním sklenice vychlazeného piva. Spolehlivě ale splní i úlohu lehké večeře nebo svačiny.

Když přijde řeč na občerstvení pro hosty na nejrůznějších oslavách a večírcích, mnozí si ihned vybaví nejrůznější chlebíčky, jednohubky anebo třeba obložené mísy. Jenže právě tyto typy pochoutek sice splní svůj účel, ale nikoho nijak zvlášť nezaujmou. Spousta lidí pak přemýšlí, čím své hosty ohromit, a během příprav se snaží experimentovat. Jedním z pokrmů, na které se neprávem pomalu zapomíná a který se skvěle hodí jako pochoutka k pivu nebo k vínu, je kuřecí roláda připravená v PET láhvi. Tato lahůdka, která velmi připomíná klasickou tlačenku, ale skvěle poslouží i k večeři či k obědu.

PET láhev před přípravou rolády dobře vymyjte. Zdroj: Shutterstock

Lepší než tlačenka

Klasická vepřová tlačenka je mnohými označována za jeden z nejlahodnějších pokrmů, jaký lze ke sklenici vychlazeného piva dostat. Jenže její domácí příprava není úplně jednoduchá a je na ní potřeba poměrně velká spousta surovin. Její struktuře i chuti se ale velmi podobá kuřecí roláda, kterou zvládne levou zadní připravit i ten méně zkušený kuchař. Vystačíte si jen s hrstkou ingrediencí, pár minutami času a jednou PET lahví.

Kuřecí roláda z PET láhve

Kuřecí roláda chutná skvěle. Podobá se klasické tlačence. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

300 gramů kuřecích prsou (případně lze použít i vepřovou kýtu)

100 gramů vlašských ořechů

30 gramů želatiny

2 stroužky česneku

1 hrnek vody

sůl

pepř

oblíbené koření podle chuti (například majoránka, sušená cibule, drcený kmín…)

Postup:

V první řadě si připravíme maso. Omyjeme jej, osušíme papírovou utěrkou a nakrájíme ho na malé kostičky. Maso následně dáme do rozpálené pánve a ihned stáhneme plamen takřka na minimum. Maso osolíme, opepříme a poprášíme oblíbeným kořením. Zalijeme hrnkem vody. Při vaření nepoužíváme žádný tuk, neboť by se mělo maso dusit jen a pouze ve vodě a ve vlastní šťávě. Maso promícháme a pánev přiklopíme poklicí. Necháme ho dusit za občasného promíchání asi 35 minut. Pokud by se během dušení vypařila značná část vody, můžeme maso lehce podlít.

Když je maso měkké, sundáme ho ze sporáku a necháme jej vychladnout. Mezitím si připravíme želatinu podle návodu na obalu. Maso vyndáme z pánve a připravenou želatinu smícháme v pánvi s vývarem. Maso pak do směsi vrátíme, přidáme nasekané vlašské ořechy a prolisovaný česnek. Všechno společně dobře promícháme.

Vezmeme si čistou PET láhev a odřízneme z ní vršek, aby se dobře plnila připravenou masovou směsí. Směs pak nalijeme do láhve, kterou umístíme do chladničky minimálně na 4 hodiny, aby roláda dobře zatuhla. Nakonec láhev opatrně celou rozřízneme a roládu z ní vyndáme. Kuřecí roládu servírujeme s kouskem čerstvého chleba nebo jiného oblíbeného pečiva.

TIP

Recept si každý může upravovat podle svého. Někdo k masu rád přidává ještě najemno nakrájenou cibuli, jiní zase preferují sterilovanou zeleninu jako hrášek nebo kukuřici. Fantazii se zkrátka meze nekladou.