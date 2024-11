Nevíte, co vařit? Zkuste třeba kuřecí směs se zeleninou a houbami. Aby to nebyla nuda, jako přílohu můžete zvolit třeba krokety!

Dáte si kuřecí s houbami a kroketami?

Kdo by to byl řekl, že jednou ze zásadních útrap dospělosti bude vymýšlení každodenního menu. Co vařit? Zkuste například kuřecí směs na houbách s kroketami. Jistě si tento pokrm nedopřáváte příliš často, a tak se báječně hodí k nedělnímu obědu!

Už samy o sobě jsou krokety svátečnější, protože jejich příprava zabere nějaký čas navíc. Jak na bramborové a extra křupavé krokety se dozvíte z tohoto příspěvku z YouTube kanálu Starej Fotr. Autor slibuje nezapomenutelný gurmánský zážitek a vy hlavně uvidíte, jak na to!

Jaké ingredience budete potřebovat?

O kroketách nyní víte všechno podstatné. Pokud vám unikl seznam ingrediencí, pak vězte, že na kilo brambor budete potřebovat 50 g másla, 4 žloutky, 2 polévkové lžíce nasekané pažitky a 60 g strouhanky.

Kuřecí směs s houbami je vynikající podzimní oběd, už protože se hodí použít nasbírané houby. Jindy během roku můžete jistě použít i nasušené, ale čerstvé jsou samozřejmě ohromným plus. Je to jednoduše radost, když si z procházky po lese můžete nejen něco přinést, ale také rovnou uvařit.

Bohužel, bedly se k těmto účelům moc nehodí, použít jdou i václavky, ale jsou dužnatější a musí se proto déle dusit. Václavky si proto nechte raději do houbového guláše. Výborně se však hodí hlívy nebo další houby, které se používají v asijské kuchyni. U nás během zimy můžete sbírat například jidášovo ucho, které se i do tohoto receptu báječně hodí.

Na kuřecí směs budete potřebovat 4 kusy kuřecích stehenních řízků, velkou cibuli, kapii, asi 4 stroužky česneku, hrnek kuřecího vývaru, půl deci bílého vína a na dochucení lžíci cukru. Aby se směs pěkně zahustila, nesmí chybět lžíce Solamylu nebo jiné škrobové moučky, na dochucení je třeba mít po ruce sůl, pepř, lžíci sezamového semínka a sójovou omáčku. K osmahnutí zeleniny je třeba trochu oleje dle vašeho výběru.

Příprava kuřecí směsi se zeleninou je rychlovka.

Dopředu si vše omyjte, očistěte a nakrájejte, aby vám šla práce od ruky. V hrnci nebo vysoké pánvi osmahněte nakrájenou cibuli a kapii, přidejte na nudličky nakrájené kuřecí maso, a nakonec i česnek. Vše orestujte. Cílem je, aby zelenina trochu povolila a maso se zatáhlo.

Následně do směsi přilijte vývar a bílé víno, přidejte hrst nebo dvě nakrájených hub. Stáhněte žár na minimum, přikryjte pokličkou a nechte zhruba 20 minut dusit. Přidejte cukr a sezamové semínko. V malé trošce studené vody rozmíchejte škrobovou moučku a vlijte ji do směsi.

Vše dobře promíchejte, nechte ještě krátce provařit a dochuťte napřed troškou sójové omáčky, a pak i přidáním soli a pepře. Sójová omáčka bývá různě slaná, a proto se hodí napřed použít ji a až podle chuti později dosolit či opepřit.

Tato kuřecí směs je variací na asijské pokrmy, takže se k ní výborně hodí i rýže nebo nudličky.

