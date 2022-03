Kuřecí stehýnka pečená v troubě. Jednoduchá, ale nemají chybu

Nejoblíbenější recepty jsou bezesporu ty z jednoho hrnce, potažmo z jednoho pekáče. Jsou nesmírně jednoduché, zamaže se při nich jen minimum nádobí a jejich příprava netrvá dlouho. A přesně jeden takový recept si oblíbil i Zdeněk Pohlreich. Vyzkoušejte jeho dokonalá pečená kuřecí stehna s omáčkou.

Kdo řekl, že nedělní oběd nemůže být rychle a takřka bez práce hotový, má ve své kuchařce zřejmě málo receptů. Existuje mnoho pokrmů, které na nedělní tabuli vypadají naprosto báječně a zapůsobí i na ty nejnáročnější strávníky. Jedním z nich jsou i pečená kuřecí stehna. Jistě, jen tak nasolená a upečená kuřecí stehna na nikoho žádný velký dojem neudělají a z jejich chuti se na zadek nikdo neposadí. Když je ale dobře nakořeníte a připravíte k nim dokonalou omáčku, vaši hosté si, ihned poté, co z jejich talíře oběd zmizí, vyžádají recept. Připravte si doma kuřecí stehna podle receptu Zdeňka Pohlreicha a nechte se překvapit naprosto úžasnou chutí.

Kreolské koření

Kreolské koření má v kuchyni mnoho využití.

Jednou z ingrediencí, kterou Zdeněk Pohlreich ve svém receptu na pečená kuřecí stehna používá, je i poměrně méně známé kreolské koření. Jde o směs několika druhů koření a bylin, která spoustě pokrmů dodává zcela nezaměnitelnou chuť. Kreolské koření můžete zakoupit i v některých supermarketech, snadno si ho ale vyrobíte i doma. Kreolské koření můžete použít při přípravě mnoha pokrmů, a tak by jednu skleničku měl mít v kuchyni každý. Dokonale se hodí na kuřecí či krůtí maso, do některých druhů polévek anebo také do smetanových omáček. Uvidíte, že jakmile kreolské koření vyzkoušíte, budete ho přidávat do každého masitého pokrmu.

Budete potřebovat:

1/2 lžíce soli

2 lžíce granulovaného česneku

1 lžíci mletého černého pepře

1 lžíci kajenského pepře (lze vynechat)

2 a 1/2 lžíce sladké mleté papriky

1 lžíci sušeného tymiánu

1 lžíci sušeného rozmarýnu

1 lžíci cibulového prášku

Postup:

Všechno koření v misce smíchejte dohromady a přesypte do uzavíratelné sklenice. Má takřka neomezené datum spotřeby. Používejte ho při přípravě nejrůznějších pokrmů podle chuti.

Pečená kuřecí stehna s omáčkou podle Zdeňka Pohlreicha

Pečená kuřecí stehna mohou být skvělým nejen nedělním obědem.

Budete potřebovat:

Na kuřecí maso

4 kuřecí stehna s kůží zbavená kostí

šťávu z 1/2 citronu

2 snítky tymiánu

2 snítky rozmarýnu

1 lžičku kajenského pepře

3 lžíce oleje

sůl

pepř

Na omáčku

250 gramů rajčat

2 stroužky česneku

1 jarní cibulku

1 červenou papriku

1 žlutou papriku

1 snítku tymiánu

1 snítku rozmarýnu

2 snítky oregana

2 lžíce kreolského koření

pár kapek citronové šťávy

sůl

olej

Postup:

Kuřecí stehna si očistíme, opláchneme a osušíme papírovou utěrkou. Z obou stran je dobře osolíme a opepříme a přelijeme citronovou šťávou. Vezmeme si menší pekáček a nasekáme do něj tymián a rozmarýn, přidáme tři lžíce oleje a špetku kajenského pepře. Maso přendáme do pekáčku a ve směsi ho ze všech stran obalíme. Pak stehna položíme kůží nahoru a dáme je péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia asi na 45 minut.

Než se kuře upeče, využijeme čas na přípravu omáčky. V hrnci rozehřejeme trochu oleje a necháme na něm opéct najemno nakrájenou jarní cibulku a česnek. Poté do hrnce přidáme také nadrobno pokrájená rajčata s nasekaným rozmarýnem, tymiánem a oreganem. Zasypeme kreolským kořením a podle chuti omáčku ještě případně dosolíme. Nakonec přidáme pár kapek citronové šťávy a také na menší kostičky pokrájené obě papriky. Omáčku vaříme asi pět minut a je hotovo.

Kuřecí stehna servírujeme s omáčkou a například pečeným bramborem. Dobrou chuť.