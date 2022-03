Pohlreich radí, jak udělat dokonalý kuřecí vývar. Většina lidí to neumí

Pokud byste měli v zimě jíst nějakou polévku po litrech, je to kuřecí vývar. Tahle medicína totiž připraví váš organismus na teplotní výkyvy a pomůže vám zbavit se teploty, rýmy i nachlazení. Navíc vám poradíme, jak na to, aby byl vývar chutný, voňavý a krásně čirý.

Existují polévky, které jsou plné minerálů a dalších látek podporujících zdraví a obranyschopnost organismu. A zrovna kuřecí vývar vás dostane z každé rýmy a nachlazení. Navíc skvěle chutná a v zimě vaše tělo dokonale prohřeje.

Kuřecí vývar přináší pro vaše tělo spoustu benefitů. Nejenže zlepšuje kvalitu kloubů, ale snižuje i výskyt celulitidy nebo také zvyšuje imunitu. Pokud se tedy cítíte nachlazení, unavení či oslabení, vsaďte na vývar z kostí.

Už naše babičky připravovaly slepičí polévku pokaždé, když byl některý z členů rodiny nemocný. A rozhodně nešlo jen o kuře či slepici. Skvělý je i hovězí, králičí, rybí, kachní nebo jehněčí vývar. Každý má něco do sebe, ale všechny mají prospěšné látky pro lidský organismus. Vývary jsou oblíbené po celém světě a není se čemu divit.

Kuře důkladně omyjte. Zdroj: profimedia.cz

Vývar obsahuje živiny a minerální látky

Obsahují celou řadu živin, které jsou snadno stravitelné, chuťově bohaté a podporují uzdravování. Už naši předci věděli, jaký kus masa použít na vývar.

Vývar obsahuje minerály jako vápník, hořčík, fosfor, křemík a síru. Dále vědci zjistili, že vývary obsahují aminokyseliny, které se vyvaří z kuřecího masa. Ty snižují záněty v dýchacím systému a zlepšují trávení. Také léčí alergie, astma a artritidu.

Nemyslete však na kupovaný bujón, musí se opravdu jednat o kvalitní vývar. Bujóny obsahují glutamát monosodný, který přináší masovou chuť, ale ve skutečnosti se jedná o neurotoxin. Domácí vývar obsahuje celou řadu aminokyselin, kolagen, želatinu a stopové prvky. Z jiných surovin byste je získali těžko.

Hotovou polévku posypeme petrželkou. Zdroj: Pixabay

Kuřecí vývar podle Zdeňka Pohlreicha

Na kuřecí vývar podle Zdeňka Pohlreicha budete potřebovat 1 kuřecí skelet, 1 l vody, 2 kuřecí stehna, 1 mrkev, 1 brokolici, 1 řapíkatý celer, 2 stroužky česneku, 1 cibuli, hladkou mouku, 1 bobkový list, 3 kuličky nového koření, trošku strouhaného muškátového oříšku. Na ozdobu si připravte nasekanou petrželku. Hodit se vám bude i máslo, sůl, smetana ke šlehání a mletý pepř.

Do studené vody dejte části kuřete, z nichž budete dělat vývar. Nechte je vařit. Masem nešetřete, vývar musí být velmi silný. Když vystoupí pěna, seberte ji do misky a následně polévku okořeňte bobkovým listem, novým kořením, pepřem a solí. Také si nakrájejte mrkev, řapíkatý celer, dva stroužky česneku, rozpůlenou cibuli a vše přidejte do vývaru. Var stáhněte na minimum a nechte hodinu vařit.

Pak vývar přeceďte a připravte si velouté, což je směs jíšky a vývaru. Začněte jíškou. V hrnci nechte rozpustit máslo a zaprašte ho stejným poměrem hladké mouky. Do jíšky přidejte přeceděný vývar a zvolna přiveďte k varu. Pečlivě míchejte, ať se neudělají hrudky. Osolte, přidejte špetku muškátového oříšku a zjemněte trochou smetany.

Nakrájejte si brokolici a v polévce ji nechte spařit. Nakonec přidejte nakrájené kuřecí maso a mrkev z vývaru. Nechte pár minut prohřát a můžete nandavat. Ozdobte čerstvou petrželkou.

Zdroj: www.recepty.cz, www.klouby-vazy.cz, www.jimezdrave.cz