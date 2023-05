Zázračná superpotravina starých Slovanů: Kuťa s medem chutná božsky

Pojďte si obohatit jídelníček tradiční ukrajinskou sladkostí, která je zdravá. Jmenuje se kuťa neboli kutia a máme pro vás osvědčený recept.

Co je to kuťa

Jedná se o tradiční slovanský pokrm z východoevropské kuchyně, v první řadě ukrajinské, ale i polské, běloruské a litevské. Kuťa je jedním z pokrmů, které si tyto národy dopřávají o slavnostních hostinách a není důvod, proč byste ho nemohli podávat na stůl i vy, například po nedělním obědě.

Nejenže se jedná o chuťově dokonalou sladkost, ale tato delikatesa je zároveň i zdravá. Tradičně se totiž připravuje z tlučené pšenice, makových zrnek, sladu, medu a různých druhů semínek a ořechů. V současné době se do pokrmu přidává i mléko nebo smetana, což původní receptura neobsahovala. Kdysi se totiž používalo mléko z mletého máku. Luxus je samozřejmě i dnes přidávaný pomeranč a mandle.

Jak si kuťu připravit, se podívejte ve videu:

Recept

Nejprve opláchněte 300 g pšenice nebo jáhel a zalijte je v hrnci studenou vodou. Pak je dejte vařit, zhruba tak na 2 hodiny, než změknou. Mezitím si spařte 100 g vlašských ořechů a 100 g mandlí, které pak oloupejte ze slupek a nasekejte. Opláchněte 500 g máku, zalijte ho vroucí vodou a nechte ho vařit na mírném ohni asi tak 15 minut.

Pak ho sceďte a jakmile vychladne, umelte ho. Následně si rozpusťte ve vodní lázni až 500 ml medu a až se rozpustí vmíchejte ho společně se 150 g rozinek, 1 smetanou, ořechy a mandlemi a 4 lžícemi pomerančové kůry do vařené pšenice. Veškeré ingredience náležitě promíchejte a nandejte do čistých misek. Před podáváním dejte alespoň na 2 hodiny do ledničky.

V případě tohoto pokrmu se nemusíte striktně držet dávek uvedených v receptu. Zdroj: YouTube

Konzistenci si můžete přizpůsobit

V případě tohoto pokrmu se nemusíte striktně držet dávek uvedených v receptu. Záleží na vás, jestli vám bude dezert vyhovovat řidší či hustší. Konzistenci ovlivníte délkou vaření pšenice, čím déle, tím bude hmota více kašovitá. Kromě pšenice lze použít i kroupy, špaldu či rýži.

Dezert můžete různě variovat, a to díky použití různých druhů ovoce, můžete uplatnit i kandované či sušené. Zdroj: YouTube

Zkuste i jiné variace

Dezert můžete různě obměňovat, a to díky použití různých druhů ovoce, můžete uplatnit i kandované či sušené. Místo medu můžete využít i jiné sladidlo, například javorový sirup, ale třeba i nějaký likér. Výsledná chuť by však měla být mírně sladká.

Teplá i za studena

Kuťu lze podávat jako teplý dezert, ale i jako studený, který je lepší mít před podáváním alespoň 2 hodiny v chladu. Pokud patříte mezi opravdové gurmány, posypte sladkost před podáváním nasekanými sušenými fíky a trochou aromatického sýra.

Zdroje: www.recepty.cz, www.ceskatelevize.cz, www.itesco.cz