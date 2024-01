Mandarinky patří mezi oblíbené „zimní“ ovoce. Bohužel, pod slupku nevidíte a tak můžete koupit plody, které vám spíš zkazí chuť. Jak rozpoznat dobré a méně kvalitní ovoce?

Mandarinky dokážou zlepšit den. Aby ne, jsou sladké, šťavnaté a vejdou se do každé kabelky. Zkrátka svačina z ráje, kterou můžete použít jako dopink kdykoliv během dne. Bohužel záludností těchto plodů je chuť, která může být jak andělsky sladká, tak i docela nepříjemně kyselá. Jak se tedy nenechat napálit? Podle webu Kobieta stačí, když si zapomatujete pár pravidel:

Autor videa Chutný TV vám představí mandarinkovou specialitu, která vás nadchne. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Nekupujte ovoce v síťce

Nadávkované mandarinky v síťce bývají o chlup levnější, ale je to stejné, jako kdybyste kupovali zajíce v pytli. Nikdy nevíte, co vám kdo předvybral. Nezřídka bývá mezi „čerstvými kusy“ i pár odpadlíků se shnilým základem. Proto neriskujte a raději dejte přednost volnému výběru. Hlavním ukazatelem kvality plodu je jeho slupka. Měla by být sytě oranžová. Nazelenalé nebo bledé plody poukazují na nezralost, tedy i na kyselou chuť mandarinek. Vyvarovat byste se měli i pomačkaných plodů nebo ovoce s tmavými skvrnami – obojí naznačuje blížící se zkázu.

close info Profimedia zoom_in Mandarinky v síťce mohou být nahnilé.

Pořádně si je osahejte

Ještě než si ovoce nadávkujete do sáčku, pořádně si ho osahejte. Čím bude mandarinka těžší, tím více v ní je sladké šťávy a tudíž je i chutnější. Proto myslete na to, že větší váha plodů sice znamená větší cenu produktů, ale jde také o větší gurmánský požitek!

Zaměřte se na tvar mandarinky

O ovoci hodně vypoví i jeho tvar. Správná mandarinka by měla být kulatá, bez známek poškození. Zploštělé nebo pomačkané kusy vám spíše přinesou zklamání. O čerstvosti napoví i vůně ovoce – čerstvé, sladké a chutné mandarinky většinou hezky voní…

close info Profimedia zoom_in O kvalitě mandarinky napoví barva a tvar ovoce.

Preferujte určitý druh

V obchodní síti jsou k mání nejčastěji tři druhy mandarinek. Hodně časté jsou klementinky, které mají oranžové zbarvení, sladkou chuť, jsou bez pecek a dobře se loupou. Dalším druhem je odrůda Satsuma. Jde o větší světlejší plody. Jsou méně sladké, zploštělé a mají tenčí slupku. Pokud nemáte rádi kyselou chuť mandarinek, tak se určitě vyhněte odrůdě Tangerine. Jde o věší plody s hůř loupatelnou slupkou, peckami a kyselou chutí.

Nakoupeno a co dál?

Koupené mandarinky byste měli spotřebovat do čtyři dnů. Pokud to tak rychle nestihnete, uložte je do spodního šuplíku v lednici, kde by měla být teplota 6 až 8 °C. Podle odborníků by tam měly vydržet i několik týdnů čerstvé.

